Antonela Roccuzzo reveló otra de sus habilidades y revolucionó una vez más las redes sociales

En esta oportunidad, que fue convocada por una marca de belleza y el contenido que generaron, se convirtió viral. La argentina se mostró superfresca y distendida en un video que se basa en el cuidado capilar de una marca francesa.

“Mucho gusto en conocerte”, dice Anto en inglés al peluquero que la está por atender y a lo largo de todo el video habla en dicho idioma, lo que hizo deslumbrar a todos los internautas. Al consultarle por su pelo, ella responde sin dudar en un perfecto inglés, no solo relata los problemas que tuvo luego de sus tres embarazos, sino que luego destaca los cambios que ve luego de seguir un tratamiento con los productos de la marca.

Entre los comentarios, los fanáticos de la argentina no tardaron en comentar y la alagaron al escucharla a hablar en inglés: “¡Qué bien habla inglés! Una auténtica diosa rosarina”; “La reina de Argentina hablando inglés”; “Anto practicando inglés para estar espléndida en Miami”, fueron solo algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

Lionel Messi eligió destino y jugará en Inter de Miami

Tras varios idas y vueltas en dónde iba a continuar su carrera tras finalizar su contrato en Francia, el campeón del mundo confirmó que su destino será Estados Unidos. El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, anunció que continuará su carrera en Inter de Miami de la Major League Soccer (MSL) de Estados Unidos.

Durante una entrevista en París con Sport y Mundo Deportivo, aseguró que no volverá a Barcelona debido a que no quería demorar su determinación. “Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver a Barcelona, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera”.

Finalmente, el rosarino reveló que jugará en Inter de Miami de la MLS: “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino”.

A la hora de argumentar su elección, expuso que su deseo: “Irme de Europa. Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial”.