Anitta sorprendió con una microbikini de color llamativo que se lució aún más en la nieve

La reconocida cantante brasileña Anitta llamó la atención de sus seguidores en Instagram al vestir una microbikini en medio de un paisaje nevado . Desde Aspen, Colorado, Estados Unidos, en donde se encuentra de vacaciones, la artista se mostró con un look poco convencional para el clima del lugar. En una de sus recientes publicaciones, junto a la influencer venezolana Lele Pons, desafió el frío con un estilo único, mostrando que incluso en la nieve, un traje de baño puede ser una opción para una sesión de fotos.

Entre las actividades que compartieron en redes, se incluyen imágenes esquiando y celebrando con champagne, envueltas en toallas blancas, sugiriendo un ambiente de relajación y diversión. Sin embargo, lo que verdaderamente causó sensación fue el audaz look de la cantante, posando con una microbikini en medio del paisaje nevado , una combinación a tono con su constante innovación en la moda.

El traje de baño contó con dos piezas. Para la parte superior eligió un corpiño con molde triangular y tiras entre cruzadas en el cuello, mientras que para la parte inferior optó por una bombacha tipo vedetina. Además, le sumó unas gafas de sol y unas botas de invierno.

Anitta Microbikini Instagram

Las reacciones no se hicieron esperar, y sus fans llenaron de elogios la publicación. Estas fotos resaltaron su estilo y confirmaron que es una de las grandes referentes en el mundo de la moda y en el entorno digital. No sólo marca tendencia con su música, sino que también lo hace con su look.

Anitta Microbikini Instagram

En la playa, Ivana Nadal volvió a mostrar una de la microbikinis de la temporada

Ivana Nadal, desde las costas de Tulum, sorprendió en Instagram con una microbikini que se llevó todas las miradas. Reconocida por su impactante presencia en redes y su estilo de vida, la influencer eligió México como su hogar, donde comparte momentos de relax y moda bajo el sol.

En esta oportunidad, la modelo optó por un diseño en tono lila que redefine el concepto de audacia en trajes de baño. Su elección, un conjunto compuesto por un delicado corpiño triangular y una parte inferior estilo colaless, remarca su gusto por los detalles y la moda veraniega. Además, le sumó unas gafas de sol con marcos rosas que combinaron con un collar blanco que le aportó su estilo y glamour. Este outfit no solo resalta su bronceado sino que también complementa el escenario paradisíaco de Tulum.

Ivana Nadal microbikini Instagram

La publicación en su perfil de Instagram, generó una oleada de reacciones positivas, consolidándose así como una influencer en ascenso en el ámbito de la moda. Sus seguidores dejaron miles de elogios y “me gusta”, demostrando su influencia que tiene en su público. Ivana Nadal continúa marcando tendencia con cada aparición, convirtiéndose en un ícono de la moda playera y aprovechando los paisajes de las playas mexicanas.

Ivana Nadal microbikini Instagram