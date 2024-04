Calzas biker y crop top de un solo hombro: cómo es el look de Antonela Roccuzzo ideal para entrenar

Antonela Roccuzzo posó vistiendo un crop top de un solo hombro y calzas biker color marrón. La empresaria rosarina lució un conjunto deportivo en tonos oscuros y sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look. La esposa de Lionel Messi subió a su perfil de Instagram una foto con este look deportivo y marcó tendencia.