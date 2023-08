Antonela Roccuzzo causó furor en su salida con Leo Messi con un look ideal para el calor de Miami

En cuanto al look, se la pudo ver a la rosarina vistiendo un top negro y un pantalón verde oliva , mientras que el capitán de la selección argentina eligió un look veraniego informal con una remera y una bermuda de tonos claros. Con estos outfits, los dos marcaron tendencia en Gekko, el restaurante del rapero puertorriqueño.

Entre los amigos que pasaron el tiempo con ellos se encontraron los jugadores Jordi Alba y Sergio Busquets junto a sus esposas, además del dueño del club David Beckham y Victoria Beckham, quien también formó parte de la reunión. Esta fue la primera fiesta en Miami para la pareja.

El local de Bad Bunny está ubicado en el centro de esta ciudad e incluye diferentes platos de cocina japonesa, con el sushi como la principal estrella del menú. En este lugar, Antonela Roccuzzo volvió a mostrarse con Victoria Beckham, quien ya forma parte del grupo de amigas con quienes organizan salidas juntas.

Floppy Tesouro volvió a lucir una microbikini con un modelo que promete ser lo más usado del verano

Floppy Tesouro en Ibiza se fotografeó usando una microbikini con aberturas. Este particular diseño lo lució desde desde un yate, en donde disfrutó del sol usando un traje de baño estampado étnico junto unos anteojos de sol. La influencer aprovechó el calor que está viviendo España para mostrar su look mientras pasea por las playas paradisíacas de esta isla.

La actriz sorprendió a sus seguidores con una producción de fotos arriba de un yate, por donde posó mostrando una particular microbikini. Eligió para esta sesión un conjunto estampado de inspiración étnica a rayas azules y marrones con corpiño estilo deportivo y bombacha colaless. Además, en la parte superior, el diseño contó con una abertura a la altura del escote.

A su look veraniego le sumó un par de anteojos de sol oscuros en formato XL con detalles dorados en las patillas. En cuanto a su pelo, eligió tenerlo con ondas naturales y no usar maquillaje. A la bailarina se la pudo ver relajada y marcando tendencia, una combinación a la que nos tiene acostumbrados. El posteo en el que subió estas fotos inmediatamente coleccionó miles de "me gusta" y cientos de comentarios, en donde la elogiaron por su look y el yate por donde optó pasear por la famosa isla española.