Sin maquillaje, Kim Kardashian posó en microbikini animal print y sorprendió a todos

Kim Kardashian sorprendió al publicar una sesión de fotos vistiendo una microbikini animal print. En medio de la playa, se mostró con un estilo a tono con la naturaleza y mostró los detalles de un look que está causando furor entre las famosas. La empresaria llamó la atención de sus seguidores y estos reaccionaron dejando miles de "me gusta".

Las fotos fueron capturadas en las playas de las Islas Turcas y Caicos y reflejan un momento de relax y conexión con el entorno. En otras imágenes se la pudo ver acompañada por sus hermanas Khloé y Kourtney.

La respuesta de sus fans fue inmediata, superando los tres millones de corazones en Instagram y generando una gran cantidad de comentarios positivos en la plataforma. La modelo nuevamente marcó tendencia con su look y glamour, confirmando una vez más su habilidad para influenciar en el ámbito de la moda y la belleza.

Julieta Poggio apostó por una microbikini naranja en pleno otoño mostrando la moda de esta estación

Julieta Poggio continúa sorprendiendo en sus redes sociales con los mejores looks vistiendo microbikinis. En esta ocasión, subió a sus historias una serie de imágenes en las que se mostró con un traje de baño naranja. La ex participante de Gran Hermano sigue llamando la atención de marcas que la contratan para promocionar sus productos. Sus seguidores, como suele suceder, reaccionaron dejando miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look.

La influencer viajó a Mendoza y durante su estancia en unas cabañas ubicadas en Potrerillos, optó por un traje de baño que captura la esencia de la temporada otoñal. El conjunto de dos piezas con corpiño con molde triangular y bombacha colaless con tiras a ambos lados de la cadera contó con un vibrante tono naranja que refleja las tendencias actuales. La mediática eligió complementar su look playero con gafas de sol, perfectas para una tarde relajante bajo el sol mendocino.

La publicación en Instagram de Juli Poggio no tardó en generar reacciones positivas entre sus seguidores, quienes rápidamente llenaron su feed de elogios. Su elección marcó tendencia, confirmando su estatus como ícono de moda entre las jóvenes, incluso mientras se encuentra viajando para tomarse un descanso luego del agitado comienzo de año.