Aníbal Pachano destrozó a Mora Godoy: "No me la fumo"

En diálogo con Buena Tarde , por C5N , Pachano apuntó contra Godoy y en una comparación destacó a la bailarina María Nieves . "No me la fumo a Mora Godoy , una cosa es trascender y otra cosa ser una institución. Institución era la Nieves, bailarinas que son de otra época, que tienen otro plante escénico, mujeres que tienen una posición en el tango totalmente distinta. Es buena bailarina, yo no voy a decir que no", marcó.

Por otro lado, describió su desempeño como jurado en el Bailando 2023: "No soy tan duro, nunca fui malo. Cuando doy la devolución soy justo, exigente. Cuando me sacas de quicio, así sí, cuando te querés hacer el canchero, cuando te querés hacer el canchero de querer subestimar el laburo de uno y del resto, tranquilo. Yo tenía un lugar reemplazando a Pampita, es como un criterio que uno también tiene que tomar".

En tal sentido, el coreógrafo de 68 años analizó a los participantes del certamen de baile. "Bien, me gustó el Bailando, es como una mezcla de persona bizarros no bizarros, fashion no fashion, es como una cosa rara, la primera vez que veo un gran circo romano. Me parece que tienen entre los participantes muchas diferencias y distintos colores, me gusta eso. Me parece que es la primera vez que es entretenido verlo", reconoció.

Pachano, a su vez, expuso que espera que la joven Anabel Sánchez, quien en su debut en el Bailando fue destacada por el jurado, llegue a la última instancia del programa: "Es una nena, es mágica. Creo que todo lo que haga lo va a hacer bien porque su objetivo es superarse y eso tiene un plus. No sé si va a ganar pero creo que va a llegar a la final. Tiene una energía que se abstrae de todo lo que está sucediendo alrededor, no le entra una bala".

Por último, hizo alusión a la situación de Maximiliano Guidici, el exparticipante de Gran Hermano 2022 que intentó quitarse la vida: "Me parece como mucha ansiedad de una situación que ya está. Hay que buscarse el camino no que 'yo quiero bailar', para bailar hay que estudiar. Me parece que sino se confunde una historia. Si entrás en un concurso de baile lo primero que tenés que hacer es prepararte".