Ángel de Brito reveló la verdad sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán

“ No estoy separada. Fue un tuit que puso alguien de un partido peronista, algo así y se empezó a comentar y a viralizar. Yo no lo conozco el que puso el tuit”, expresó la conductora a la salida del Bailando 2023.

pampita moritan.jpg Pampita sobre los famosos que se meten en política: No saben a lo que se están exponiendo

El conductor de LAM contó que habló en profundidad con su compañera y le dijo que no era real, que están en un muy buen momento. Tal es así, que el periodista Guillermo Barrios también contó lo mismo: “Hablé con Roberto y me dijo: 'estamos mejor que nunca'. Y me alegra mucho que así sea. ¡Viva el amor!".

Todo surgió por una supuesta ruptura que adelantó De Brito en Luzu TV, luego la continuí Yanina Latorre y luego lo repitió otra cuenta en redes sociales. Lo cierto es que la pareja continúa y en planes de mudarse nuevamente.

Bailando 2023: Pampita estuvo a punto de cometer un grave error al aire y Marcelo Tinelli la frenó

Durante la gala del Bailando 2023, Marcelo Tinelli dio su punto de vista sobre la renuncia de Zaira Nara, pero también estuvo atento a las acciones del jurado. Sucede que Pampita en un momento particular del programa, casi comete un error irreversible y el conductor la frenó.

Coty Romero picante + Juliana Díaz + Juli Castro - #Bailando2023 | Programa completo (26/10/23)

Fue entonces que comenzó la devolución la modelo y se deshizo de elogios para la pareja y cuando estaba a punto de pararse a poner su mejor nota, Tinelli le hizo acordar que su voto era secreto. Esto indicaba que no podía decir su voto hasta la gala de sentencia.