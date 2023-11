Ángel de Brito reveló el momento en el que se peleó con Andrea Taboada

De Brito Redes sociales

Ante esto, De Brito respondió en su cuenta de Twitter: “Trabajé 15 años, acordamos su saida de LAM. Hablado durante seis meses y ella no aceptaba el cambio. Me encargué personalmente que tenga trabajo Premium con Mariana Fabbiani. Misma productora, mismo canal”.

Pero luego de le preguntaron: “¿Vos cómo estás con Andrea?”, él respondió todo: “Dejamos de ser amigos después del viaje increíble que hicimos. Y lo hablamos en privado, seguimos trabajando juntos un año más. Nadie se enteró. Volvería a trabajar más adelante. No tengo ningún problema personal con ella.

Ángel De Brito rechazó una invitación a otro canal: "Estoy todo el día..."

El conductor Ángel De Brito rechazó visitar el programa PH, Podemos Hablar de Telefe con motivo de todo lo que conlleva ir a este ciclo, lo que sorprendió a sus seguidores.

Ángel De Brito Captura América TV

A través de sus historias de Instagram, Ángel De Brito fue consultado por qué no iría a PH y aseguró: "No me gusta ir de invitado, estoy todo el día en la tele". De esta manera, el jurado del Bailando 2023 hizo énfasis en las largas horas de trabajo que tiene en América TV, lo que afirma que es la razón por la que no quiere ir.

Pero esto no fue lo único, sino que luego destacó su deseo de no hablar de su vida privada: "No me gusta contar anécdotas". Esto es algo que el conductor de LAM dijo en múltiples ocasiones, por lo que no se trataría de una mera excusa para rechazar a Andy Kusnetzoff.