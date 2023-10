La dura confesión de Andrea Taboada sobre las panelistas de LAM

andrea taboadajpg.jpg ¿Qué le pediste a Papá Noel?: el blooper de Andrea Taboada al entrevistar a una niña

Luego habló del distanciamiento con De Brito: "Ángel dijo que no me extraña ni me llamaría, pero claro, si tiene un montón. ¿Cómo me va a extrañar si tiene que estar poniendo orden? Está todo bien con él".

En 3 minutos con Paparazzi aseguró que tenían grupo de WhatsApp con las angelitas, que con Pía y Nazarena Vélez todavía tiene contacto, pero que con el resto no. “Me fui yo del grupo antes que me echen”, indicó en broma.

Luego de rumorearse sobre la salida de Ángel de Brito de LAM y el Bailando por un viaje, comenzó la duda si al comenzar en otro canal, el ciclo dejará de brindarse en América. Pero todo se trata de una simple especulación.

Sucede que en las próximas semanas tanto Intrusos como LAM y como el Bailando 2023 tendrán su programa de streaming en un nuevo canal y como quieren pelear los primeros puestos de ese ámbito, lo harán con esto también.

Pero también estará LAM Stream donde liderará Leandro Saifir junto a Mar Coscas y Marina Masce. Será de lunes a jueves y abarcaría de 19.30 a 21.30. Pero al estar en YouTube no corre riesgo de irse del aire de América.