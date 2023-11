Ángel De Brito rechazó una invitación a un prestigioso evento: "Todo muy desprolijo"

A través del programa LAM, Ángel De Brito comenzó por señalar: "La Visa te la aprueban en dos minutos, yo me bajé porque hablamos de una plata, no me mandaron los tickets, ni la reserva del hotel, ni el adelanto que había pedido ". Con estas palabras, dejó en claro que no le cumplieron con ninguna de las promesas.

Y no solo se quedó allí, sino que agregó: "Me pareció todo muy desprolijo y yo no me voy a ir a otro país a trabajar... Así que ahí me bajé". De esta manera, expuso a la producción de los Martín Fierro Latino, pero luego decidió contar que no es el único que tomó esta decisión.

"Lo mismo pasó con Juana Viale. La llamaron, se reunieron 200 veces con Nacho Viale, hasta que Nacho Viale los mandó a cagar", confesó con una notoria furia. Así, tanto él como ella iban a estar al frente del galardón con la conducción, pero no le cumplieron a ninguno de los dos con sus pedidos.

Juana Viale Juana Viale vivió la misma situación que Ángel De Brito. Redes sociales

Para finalizar, reveló: "Les dijo 'vayan a producir de verdad'. No se puede ser tan amateur para producir algo internacional". Por eso, ahora los conductores para el Martín Fierro Latino serán Pampita y el Pollo Álvarez, quienes así lo confirmaron en sus redes sociales.