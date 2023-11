América TV despidió a una estrella y se generó un escándalo: "Super desprolijo..."

En diálogo con el programa radial Por si las moscas, Nicolás Magaldi comenzó por señalar: " Fue una sorpresa y a la vez no . Me di cuenta de que el programa no iba más, pero esperé la respuesta formal del canal . Me pareció super desprolijo todo ". Con estas palabras, dejó en claro que no se siguieron los pasos correctos para concluir Intratables.

Nicolás Magaldi Intratables Nicolás Magaldi fue despedido e Intratables levantado del aire. Redes sociales

De igual manera, se puso en el lugar de América TV y remarcó: "No voy a ser careta con nada, quizá el objetivo del canal desde lo económico no se cumplió, quizá el número tampoco fue algo fantástico. Siento que en este lugar mis compañeros y yo no fuimos respetados". Esto último es algo que molestó mucho al conductor, ya que a través de sus redes sociales había hecho énfasis en lo mismo.

"Todas las relaciones merecen ser terminadas de manera respetuosa y prolija, por eso no acepto que hayan levantado el programa de esta manera", continuó Magaldi con una notoria furia con la noticia.

Para finalizar, el ahora exconductor de Intratables aseguró: "Me queda como un trago amargo en un canal que siento que aposté un montón para ir. Pero no resultó y no depende siempre de uno. No lo tomo con un fracaso sino como un aprendizaje". Así, suena muy complicado que vuelva a trabajar en el canal.