Alfa de Gran Hermano habló sobre su supuesto romance con Delfina Wagner: "Es una chica divina"

Walter "Alfa" Santiago , exparticipante de Gran Hermano 2022, se refirió a los rumores sobre su romance con la comunicadora Delfina Wagner y dejó bien en claro que no están en pareja . De igual manera, no lo descartó en un futuro , lo que provocó diversas reacciones en redes sociales.

En el programa A la Barbarossa, Alfa fue entrevistado por su relación con Wagner y se mostró indignado con todo lo que se dijo. " ¿Cada vez que salís con alguien o te encontrás con alguien estás en pareja? Es una chica macanuda, divina, maneja muy bien las redes y como yo soy neófito en todo esto me está ayudando, me dio algunos tips ", aseguró.

Incluso, hizo mención a cómo comenzó su vínculo con ella: "No la conocía antes de entrar a la casa. Ella vio una historia mía y se conmovió con el tema De nada sirve de mi amigo Moris. Le dije 'estoy yendo para Pepino, ¿queres venir?', y vino". Así, reveló que todo comenzó a través de las redes sociales.

"Nació como una amistad y no tengo dudas de que podemos ser amigos. Tiene un nivel intelectual que me asombra, es muy bonita. Me puedo enamorar y me puedo casar porque no es mi hija", concluyó al respecto. De esta manera, Walter Santiago ha comenzado una relación similar a la que vivió con Camila Lattanzio adentro de la casa de Gran Hermano 2022 y generó reacciones negativas en redes.

Alfa habló de los rumores de romance con Delfina Wagner, 41 años menor que él - A la Barbarossa 2023

Quién es Delfina Wagner, señalada como la nueva novia de Alfa

Durante el último fin de semana, Walter "Alfa" Santiago de Gran Hermano 2022 fue visto acompañado en varios eventos de una joven 40 años menor que él y algunos aseguran que se trata de la novia del exparticipante de la casa más famosa del mundo. Conocé todos los detalles sobre Delfina Wagner.