Ailén Bechara mostró su microbikini azul francia al borde de la pileta ideal para el verano

En su perfil de Instagram, la modelo mostró su elección de traje de baño: un modelo en azul Francia que está marcando tendencia para la temporada 2023/2024. El conjunto, de diseño simple y moderno, incluye un c orpiño de corte triangular y una bombacha colaless con tiras finas , una opción que refleja su gusto por la moda y las últimas tendencias. Esta elección de traje de baño no solo demuestra su preferencia por los estilos vanguardistas, sino también su habilidad para combinar elegancia y confort.

Ailén Bechara microbikini azul Instagram

Para completar su look de verano, Ailén Bechara optó por un par de lentes de sol oversize en total black, con un diseño cuadrado y marco ancho que añadía un toque chic a su atuendo. Además, llevó su pelo suelto y peinado hacia atrás, perfecto para un día de relax en la pileta. Con esta publicación, no solo llamó la atención de sus seguidores por su estilo, sino que también reafirmó su posición como una influencer de moda en las redes sociales.

De luna de miel, Celeste Muriega aprovechó la playa para lucir la microbikini total black furor de la temporada

Celeste Muriega eligió una microbikini XXS para disfrutar uno de sus días de su luna de miel. Estas fotos las tomó en Punta Cana, donde pasó varios días junto a su pareja Christian Sancho. En una de las tardes, la actriz eligió un conjunto colaless negro con el que marcó tendencia. Sus seguidores reaccionaron en la publicación. De esta manera reafirmó lo atenta que está a la moda y su influencia en las redes sociales.

La actriz optó por uno de los diseños clásicos y lisos más usados por las famosas a lo largo de la temporada. En una de las postales, posó entre las olas con un traje de baño básico en total black. Este conjunto contó con un corpiño con molde triangular con breteles finos y una bombacha diminuta. Además, complementó su look veraniego con un rodete tirante y anteojos de sol negros XL.

Celeste Muriega microbikini Instagram

La publicación de Celeste Muriega reunió miles de "me gusta" y cientos de comentarios por parte de sus fans, quienes elogiaron su look y la playa a donde viajó junto a su pareja. Además, la felicitaron por su reciente compromiso y su actualidad laboral ya que se encuentra cerrando un gran año. La bailarina cierra un 2023 con varios viajes mientras sigue marcando tendencia con sus looks.

Celeste Muriega microbikini Instagram