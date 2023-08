Microbikini metalizada: así es la nueva moda para el verano que lució Celeste Muriega

A su look le agregó un maquillaje relajado a base de máscara de pestañas total black y un peinado con una cola de caballo alta y tirante. “Con ganas de sol. ¿Y ustedes?”, escribió la influencer en un sticker de pregunta para que contesten sus seguidores junto a un emoji de sol.

Nathy Peluso mostró una de las modas del verano y lució una microbikini blanca ideal para el calor

Nathy Peluso lució una microbikini off white arriba de un yate mientras disfruta de sus vacaciones. La cantante combinó su traje de baño con un minipareo de red y anteojos de sol de colores. La artista compartió la tarde junto a algunos amigos en un paseo a bordo de una embarcación de lujo.

La cantante es una de las referentes de las tendencias musicales y también de la moda y así lo demostró con esta publicación en sus redes sociales. La artista suele llamar la atención con sus apariciones al público mientras impone su estilo. En esta ocasión deslumbró con su look de verano al fotografiarse con una microbikini off white.

El conjunto contó con un corpiño simple, con moldería triangular, mientras que para la bombacha optó por un diseño diminuto, colaless y con tiras de ajuste a ambos lados de las caderas. También le agregó detalles de argollas plateadas pequeñas. Su look lo completó con un par de lentes de sol tipo vintage con vidrio amarronado semitransparente y marco metálico dorado y un minipareo de red en total black.

Nathy Peluso no sólo marca tendencia en la música sino también con su estilo. La cantante sorprendió a sus más de tres millones de seguidores con estas imágenes y sumó miles de "me gusta" y comentarios que elogiaron su look y los lugares donde disfrutó su tarde bajo el sol, entre el yate y la playa.