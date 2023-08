Ailén Bechara apostó por los colores pastel en su nueva microbikini que es furor en Europa

La influencer suele sorprender a sus seguidores con fotos sobre sus looks que utiliza para pasar el día en diferentes playas o piletas. Fanática de la moda, siempre presta atención a las tendencias y comparte los mejores outfits para disfrutar el día bajo el sol. En esta ocasión, eligió un traje de baño de dos piezas en colores pasteles estampado con dibujos geométricos .

Este conjunto contó con dos piezas con diseño textil de alto impacto en donde predominaron figuras circulares y rectangulares y en donde se mezclaron colores como el turquesa, el fucsia, el lila, el violeta y el naranja. El diseño trató de un corpiño simple con moldería triangular y una bombacha colaless ultracavada con tiras de ajuste en los costados de la cadera.

A su look, le agregó unos lentes de sol total black XXL con vidrio superopaco y marco geométrico. El posteo reunió hasta el momento miles de "me gusta" y cientos de comentarios, en donde sus fanáticos elogiaron su look y el destino en donde se encuentra descansando junto a su familia.

Sol Pérez disfrutó de la ola de calor y se mostró con una microbikini tendencia del verano

Sol Pérez mostró su microbikini rosa desde el patio de su casa. La influencer aprovechó el calor para vestir una de sus prendas favoritas: los trajes de baño. Desde el césped posó con prendas rosas que van a tono con la moda del momento y sorprendió a sus más de seis millones de seguidores.

La influencer eligió para esta sesión de fotos una microbikini tejida al crochet en color rosa. El conjunto contó con un diseño de corpiño con moldería triangular y una bombacha ultracavada y colaless. Ambas piezas contaron también con tiras ajustables en la espalda y en el costado de la cadera en forma de moño. Este color fue uno de los más elegidos en la temporada y la modelo no quiso dejar pasar la oportunidad de mostrar uno de su colección.

Perez volvió a marcar tendencia con su look y reunió miles de "me gusta" y comentarios en su posteo en redes sociales, donde sus seguidores elogiaron su traje de baño y el jardín de su casa. La modelo suele compartir en su cuenta de Instagram momentos de su día, eventos, outfit para los eventos, rutinas y recomendaciones, además de subir contenido relacionado a productos de las marcas con las que trabaja.