Nueva etapa en el juicio de Cami Mayan contra Alexis Mac Allister: se supo un dato clave.

En cuanto a las razones por las que decidió hacer el reclamo ante la Justicia, la influencer y modelo explicó: “Hay diversas cuestiones y motivos por los que esto se puede hacer que ya explicó mi abogado. Lo que me pasó es que si hicimos algo juntos o construimos algo juntos, no le veo sentido a que una persona se quede aislada de todo lo que pasa después de eso”.

Además, agregó: “No digo que yo haya hecho la misma cantidad de cosas, tiempo ni esfuerzo que él, porque obvio que nada que ver. No necesito que nadie me recuerde lo bueno que es porque ya lo sé y estuve ahí. Construimos algo, aporté todo lo que pude para que eso suceda, y me parece que después no te podés correr de eso y ya, sin nada, cuando hay tanto que se hizo para llegar a eso”.

Ante este escenario, en medio del litigio legal, se reveló dónde se llevaría a cabo el juicio para determinar si a la joven le corresponde una compensación económica por sus años junto al futbolista. En primera instancia, el fallo fue a favor de Cami Mayan, siendo aprobada la apelación para que se haga en Inglaterra.

Ailén Cova Alexis Mac Allister Camila Mayan Redes sociales

Qué dijo Cami Mayan tras anunciarse que Mac Allister sería padre

El jugador de la Selección Argentina y del Liverpool, Alexis Mac Allister, anunció que será padre junto a su novia Ailén Cova. La feliz pareja compartió la noticia a través de un tierno video que rápidamente se viralizó en las redes sociales donde confirmaron que será una nena.

En el posteo, dijeron: "Te deseamos y amamos con todo nuestro corazón. Nos vemos prontito". Allí se los ve emocionados viendo el resultado del test de embarazo, seguido de imágenes de sus familias compartiendo la emoción de la gran noticia.

Cami Mayan

Luego, en el programa de espectáculos LAM mostraron una nota que le hicieron a Camila Mayan. Indagada por el cronista, sobre el estado de la causa que lleva adelante con su ex en la justicia, la joven se sinceró: “Está en proceso, no hay nada nuevo, ojalá avanzara más rápido. Esperando“.

Camila se mantuvo firme con su postura acotando: "Por qué otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no. Lo que para mí es importante, es importante. Lo que para vos es importante no te voy a juzgar, es tu vida y tus valores".

“Lo mostré en un video en YouTube, mostré las fotos de las cajas que había y las que me encontré. Está todo grabado“, agregó la influencer, dejando en claro que hay registro de las pertenencias que asegura que le faltan. En cuanto al anuncio de la espera de un hijo de Mac Allister, decidió no hablar al respecto y quedar en silencio, esquivando las preguntas sobre el tema.