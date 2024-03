AC/DC realizó un anuncio mundial con imágenes del Monumental y los fanáticos argentinos se ilusionan

"Los primeros nueve títulos de nuestra serie de reediciones en vinilo de colores ya disponibles en todas partes", señaló el anuncio del grupo junto al video en cuestión.

AC/DC está celebrando 50 años y reeditó sus primeros nueve álbumes: Back in Black, Highway to Hell, The Razors Edge, Powerage, For Those About to Rock (We Salute You), High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Who Made Who y Live.

Luego del reciente anuncio de una gira mundial, el anuncio generó la ilusión de cientos de fanáticos que comentaron el posteo pidiendo que la banda confirme una fecha en Argentina.

Embed The first nine titles from our coloured vinyl reissue series are OUT NOW everywhere.#ACDC50https://t.co/vyOELp7Ws5 pic.twitter.com/teOrc3s4j6 — AC/DC (@acdc) March 15, 2024

AC/DC presenta la gira Power Up: cuándo y dónde serán los shows

La gira Power Up Tour comienza el viernes 17 de mayo en Alemania y se extenderá por toda Europa hasta mediados de agosto. Hasta el momento, estas son las fechas confirmadas: