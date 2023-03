Malena Guinzburg, sobre su papá: "Siempre estuvo en los momentos importantes"

En el programa Right Now por C5N , con la conducción de Julieta Camaño , la comediante aseguró que, cuando era más chica, le reclamó más tiempo en lo cotidiano: "En los momentos más importantes siempre estuvo, pero igual le reclamaba el tiempo a mi viejo que siempre estaba ocupado. Recién lo pude terminar de entender cuando laburé . Ahora me pasa a mí, con mis sobrinos, que viven en España, que me pasa que no tengo el tiempo para verlos como me gustaría" .

"Más allá de lo famoso, lo valioso era lo querido que era mi viejo. Y no solo el público, que es hermoso, sino que no hay lugar que yo no pise que no lo recuerden bien".

La cómica remarcó sobre el fallecimiento del conductor de ciclos exitosos de televisión como "Peor es nada" y "La Biblia y el calefón" el 12 de marzo de 2008: "Tengo una cosa de mirar para arriba y buscarlo. De hecho, en estas fechas necesito esconderme, aunque algo escribo y hago púbico, pero soy de guardarme un poco porque se recuerda la figura pública y yo recuerdo a mi papá".

En su nuevo espectáculo "Querido Diario", Malena recopiló sus propios diarios que encontró en 2019 y se dio el gusto de "escribir un guion propio" de esos momentos de cuando era chica y anotaba todo en un papel de "Sarah Kay" sobre sus amores y desencantos de adolescente.

La comediante forma parte del elenco de 4 mujeres con la obra "Las chicas de la culpa" junto a Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias, que terminaron de hacer cuatro Gran Rex y volvieron de hacer cinco funciones en Miami. En octubre, se van de gira a España y repondrán en el Teatro Metropolitan. "A las mujeres con las que trabajo las admiro plenamente. Nos ponemos a jugar y necesitamos que sea algo muy auténtico", contó

Malena recordó a Gerardo Rozín y su paso por "La Peña de Morfi"

Malena Guinzburg recordó a Gerardo Rozín y cómo fue su paso por "La Peña de Morfi" donde participó con su impronta humorística junto al conductor de Telefe y aseguró: "Lo veo y no caigo para nada".

A un año de la partida física del periodista rosarino, la cómica remarcó que le da mucha pena y que se enoja con la muerte. "Yo hablaba con Gerardo y me hubiera gustado que vea el show. Fue muy generoso, muy formador".