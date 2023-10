Zaffaroni apoyó la propuesta de Massa de crear un "FBI argentino"

En tal sentido, Zaffaroni se refirió a las situaciones delictivas complejas y el accionar de las fuerzas de seguridad, que fue expresado por varios candidatos como el ministro de Economía y la diputada del FIT, Myriam Bregman: "Sobre el crimen organizado se sabe que no hay sin la participación de alguna agencia del Estado. Se te corrompe la policía como en Rosario".

El exjuez, señalado habitualmente como "garantista" por recordar la vigencia de normas incluidas en la Constitución Nacional, enfatizó, durante una entrevista en El Destape, que "las garantías son para que no te metan en cana porque se les da la gana".

Zaffaroni, contra Bullrich: "Es una locura"

El abogado penalista se mostró en contra de las grabaciones a presos cuando hablen con sus abogados, como promueve la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. "Eso no lo puede hacer, es una locura (...) El jefe penitenciario no puede grabar las conversaciones (...) Lo debe decidir un juez, no el Poder Ejecutivo", advirtió Zaffaroni.