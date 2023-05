Wado de Pedro, sobre los triunfos en La Pampa, Salta y Tierra del Fuego: "La gente vota gestión"

En la misma línea, De Pedro explicó que "esta elección vuelve a demostrar que la gente vota gestión". Por esa razón, aseguró que la sociedad eligió a sus dirigentes por la manera en la que resuelven los problemas cotidianos: "Por la realidad en las provincias argentinas, donde se hicieron obras estratégicas, y donde los gobernadores han gobernado para recuperar el empleo que se perdió en la gestión de Cambiemos".

Por otra parte, el ministro remarcó que es posible que el Frente de Todos vaya a una PASO en caso que no se consiga un programa de unidad: "Si no hay un acuerdo programático y conciso para resolver en serio estas cosas adentro del Frente, tendremos una PASO para el electorado (...) Si no se puede consensuar, la gente tendrá que resolver quien está más preparado para gobernar y cumplir".

El desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires: "Es una decisión del gobernador"

Una de las opciones que se barajan es que la provincia de Buenos Aires separe su votación de las nacionales. Al ser consultado sobre esta situación, que tiene definir el gobernador Axel Kicillof, el ministro Wado de Pedro explicó en C5N que no es determinante para el resultado.

"Es una decisión del gobernador. No creo que los resultados tengan que ver con la fecha, tiene que ver con la gestión y una realidad. Con ese compromiso de las provincias que articularon políticas nacionales y provinciales", indicó el funcionario.