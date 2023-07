Votó José Luis Gioja y convocó a los sanjuaninos a hacerlo "con conciencia"

Con su característica campera roja que usa a modo de cábala en cada elección desde que fue electo gobernador de San Juan por primera vez en el 2003, el candidato Gioja llegó pasadas las 10 am para emitir su voto en la escuela Cecilio Avila de Rawson, su distrito natal.

"Invitamos a todos los sanjuaninos a que vengan a votar. Que voten a conciencia. En el cuarto oscuro están ellos, su conciencia y las boletas, que elijan la que tiene propuestas, experiencia y ha recorrido todas las calles de San Juan", expresó el exgobernador.

Luego, el diputado contó que decidió volver a presentarse como candidato por la necesidad de volver a transmitir su experiencia en gestión. "Lo que San Juan me dio no me lo puedo guardar. Sería muy egoísta si lo hiciera. Son tiempos difíciles y hacen falta buenos pilotos de tormenta", manifestó.

Acto seguido repudió el fallo del Tribunal Supremo que obligó a desdoblar las elecciones, generando que en mayo se voten legisladores e intendentes y este domingo solo gobernador y vice.

"Es la primera vez que se elige en una provincia solo gobernador y vice. Está mal porque la Constitución Provincial en su artículo 185 dice que se debe votar junto con los diputados provinciales".

Por último celebró la fórmula presidencial Sergio Massa- Agustín Rossi. "Aplaudo la unidad porque es el instrumento que nos empieza a garantizar un triunfo de lo nacional y popular", aseguró.

Elecciones en San Juan

Las elecciones para elegir nuevo gobernador y vice en la provincia de San Juan comenzaron a las 8 con normalidad en la mayoría de las escuelas.

Se trata de una inédita jornada electoral en la cual solamente estarán en disputa las categorías de Gobernador y Vicegobernador, luego que en mayo pasado los ciudadanos de la provincia cuyana concurrieran a las urnas para elegir al resto de los cargos (legisladores provinciales, intendentes y concejales) ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dar lugar a un planteo de inconstitucionalidad de la candidatura a la reelección del mandatario Sergio Uñac.

Los 603.276 sanjuaninos habilitados para este comicio deben elegir a su próximo gobernador de entre 10 candidatos distribuidos entre 4 fuerzas diferentes a través del Sistema de Participación Democrática Abierta (SIPAD), similar a la Ley de Lemas.

Se espera que haya un porcentaje de votantes superior al 75 por ciento y que los primeros resultados comiencen a conocerse alrededor de las 20 horas y que las cifras definitivas se conozcan no mas allá de las 21.