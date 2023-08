Video: hasta Patricia Bullrich tuvo problemas con las máquinas para votar en la Ciudad

Aparentemente, mostró una dificultad para imprimir la boleta. En vivo, durante su primer intento debió contactar a un técnico que tampoco supo asistirla y terminó llamando a un superior.

Luego de los distintos inconvenientes y de reiterados intentos fallido, desde la escuela resolvieron cambiarle la cámara para que pueda votar. La precandidata tuvo que sufragar al menos ocho veces para finalmente emitir el voto.

Bullrich voto

María Servini alertó sobre "graves problemas" con las máquinas para votar en la Ciudad

La jueza federal María Servini de Cubría le reprochó al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, que la organización y ejecución de un proceso electoral en la Ciudad de Buenos Aires fue improvisada: “Una impericia nunca antes vista”. Aseguró que no funcionan 200 máquinas y los técnicos no pueden solucionar los problemas.

“Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires”, arrancó Servini.

Luego, la jueza federal expresó que esto evidencia “una impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral, en entidades que parecen más preocupadas por analizar lo que demora cada elector en votar, pretendiendo inventar mecanismos para que pueda haber dos electores votando a la vez en cada mesa, en lugar de gestionar eficientemente los recursos para que los electores puedan votar”.

Servini

“Este proceso es como una relojería que tiene que trabajarse con mucha precisión y rapidez. Tengo urnas de la ciudad que no funcionan; acabo de hacer una nota la Cámara Nacional Electoral para ponerlo en conocimiento”, manifestó en radio Mitre.

Aseguró que el sábado “No fueron los técnicos entonces las urnas quedaron tiradas. Era la 1 de la mañana y estaban mis delegados esperando que lleguen los técnicos de las boletas única electrónica”.

“Encienden las máquinas, pero no imprimen; en la comuna 5, los técnicos no saben cómo se apagan las máquinas y no leen en PIN”, manifestó. Asimismo advirtió sobre la posibilidad de insertar dispositivos USB en ellas, lo que podría producir algún tipo de alteración en los resultados.

Además, denunció que ella envió un auditor con integrantes del Poder Judicial y que hasta el momento no les ha presentado la documentación solicitada.

"La gente quiere votar y no puede", dijo Servini en diálogo con C5N, a la vez que aconsejó: "Les pedimos que vayan y no se pongan nerviosos".

Sin embargo, desde el Gobierno de la Ciudad afirman que "las primeras elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron esta mañana con normalidad y se están desarrollando sin inconvenientes en los 1.097 establecimientos habilitados para tal fin"

Sobre el reporte de fallas en las máquinas, la Ciudad aseguró que "solo 87 máquinas habilitadas para la votación con la Boleta Única Electrónica, que representan menos del 1% del total registraron problemas en el inicio de la jornada que ya fueron subsanados".

Luego aclararon que "no algunas mesas se registraron inconvenientes por ausencia de autoridades de mesa pero ya fueron cubiertas" y concluyeron que "no se registran en este momento inconvenientes en las mesas de votación".