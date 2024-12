Video: el incómodo momento que vivió Javier Milei en la Cumbre del Mercosur

"Todo lo que sea para romper me encanta", la polémica frase de Milei al asumir como presidente pro tempore del Mercosur

Javier Milei, muy crítico del Mercosur: "Ha sido un escollo para el progreso de los argentinos"

El presidente Javier Milei pronunció un discurso muy crítico durante su participación en la Cumbre 65 del Mercosur que se realiza este viernes en Montevideo. Ante los mandatarios de la región, el libertario consideró que el bloque "ha sido un escollo para el progreso de los argentinos".

Desde Montevideo, y tras el anuncio del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el mandatario argentino planteó: "El Mercosur que nació con la idea de profundizar nuestros lazos comerciales terminó convirtiéndose en una prisión que no permite que sus países miembros puedan aprovechar ni sus ventajas comparativas ni su potencial importador".

"Este problema no es nuevo, pero si seguimos pretendiendo tratar de tapar el sol con las manos se volverá cada vez más difícil de solucionar", continuó, al tiempo que pidió buscar una nueva fórmula que beneficie a todos los países para que puedan comercializar más y menor. En la misma línea, amplió: "Ganemos autonomía sin dejar de respetar los acuerdos que nos hermanan y si eso es comerciar libremente entre nosotros, propongo que aflojemos las ataduras que hoy nos ahogan en lugar de fortalecernos".

"Este bloque no puede seguir siendo un cepo que limite a nuestros países", señaló, y propuso "dejar atrás esta etapa caracterizada por la mera administración de acuerdos, el exceso de regulaciones y la implementación de normas que frenan tanto el comercio interno como el resto del mundo".

“Consolidarnos un bloque común que no solo no nos hizo crecer, sino que nos ha perjudicado. Mientras vecinos como Chile y Perú se abrieron al mundo y entablaron acuerdos comerciales con los protagonistas del comercio global, nosotros nos encerramos en nuestra propia pecera, tardando más de 20 años de cerrar un acuerdo con el que hoy festejamos, que aún dista de ser una realidad. No puede llamar la atención entonces que la economía de nuestros vecinos hayan crecido tanto más que las nuestras, mientras que ellos tienen acuerdo de libre comercio con más de 20 países, nosotros tenemos tratados similares únicamente con el resto de Sudamérica, Egipto e Israel”, agregó.

En un tono más moderado del habitual, Milei planteó: "Si el bloque no es un motor dinámico que facilite el comercio, que impulse la inversión y mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos de nuestra región, ¿cuál es el sentido que tiene?".