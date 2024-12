El Mercosur anunció un "acuerdo histórico" de libre comercio con la Unión Europea

En la conferencia de prensa de cierre de la cumbre, Lacalle Pou confirmó que se cerró el acuerdo con la Unión Europea y consideró que "no es una solución porque no hay soluciones mágicas, no hay burócratas ni gobiernos que firmen la prosperidad, pero es una oportunidad".

"Es importantísimo que el mundo se nos abra", destacó Lacalle Pou, quien luego apuntó: "Estará en cada uno de nosotros la velocidad que le demos a este acuerdo, cada uno en nuestros países y la Unión Europea como tal para que esto vaya avanzando".

“Vayamos a la esencia que nos llevó a llegar hasta acá. A la vista está que en el Mercosur no tenemos todos la misma ideología. Todos sabemos lo fácil que es en la vida destruir y lo difícil es construir”, añadió el mandatario saliente de Uruguay.

A su turno, Von der Leyen indicó que el acuerdo “es un hito verdaderamente histórico”.

"Permítame agradecerle a los negociadores que trabajaron de forma incansable y han tenido éxito”, comenzó la funcionaria europea; al tiempo que analizó: “El vínculo entre Europa y el Mercosur es uno de los más fuertes en el mundo. Es un lazo que se ancla en la confianza”.

“Hace 30 años, mi predecesor, estuvo aquí en Montevideo y se reunió con su padre, querido Luis, que era presidente de Uruguay y juntos compartieron una visión de integración profunda”, recordó.

La cumbre marcó la despedida de Lacalle Pou, ya que el próximo 1° de marzo transferirá la presidencia de su país a Yamandú Orsi, quien fue elegido como el próximo mandatario de Uruguay. Orsi aceptó acompañar a Lacalle después de ser invitado por el actual presidente tras ganar la segunda vuelta de las elecciones. En tanto, fue la primera presentación de Milei, quien volvió a estar cerca de Lula, después de su frío encuentro en el G20 de Río de Janeiro.