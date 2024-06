Video: duro cruce entre Juan Grabois y la subsecretaria de Legales de Capital Humano en Comodoro Py

"La Cámara va a definir si la competencia de Casanello para exigirle al Gobierno que reparta los alimentos y genere esta suerte de cronograma en 72 horas que había hecho el 27 de mayo, es tal o no", informó desde las afueras de Comodoro Py el periodista de C5N Alejandro Moreyra en el programa Mañanas Argentinas , sobre la causa penal que inició el propio Grabois por la falta de comida en los comedores.

"Ahora te pones un león, antes te ponías un pingüino", espetó el excandidato a presidente en referencia a una remera que tenía Gianni con un león y por su pasado como funcionaria del gobierno de Alberto Fernández. "Al pingüino se lo comió el león", replicó ella.

La dura respuesta de Grabois a Gianni: "Ladrona"

"Dejá de extorsionar a la gente", acusó Gianni al excandidato a presidente, quien respondió con ironía: "Kuka, ladrona". "Sos una mierda que le saca la comida a los pobres. Kirchnerista, macrista, massista, mileísta. No tenés credibilidad, y como abogada sos berreta", cerró.

image.png

Juan Grabois le exigió al Gobierno que "entregue el plan para repartir los alimentos" y que "defina una política alimentaria"

Mientras el Ejército comenzó con la logística para entregar casi 6 millones de productos, Juan Grabois le exigió al Gobierno que "entregue el plan para repartir los alimentos" y que "defina una política alimentaria". El dirigente social se presenta en Comodoro Py por la denuncia contra el Ministerio de Capital Humano por el escándalo con los productos acopiados.

En diálogo con la prensa, el dirigente social aseguró que "construyeron una mentira sobre otra" y pidió que no solo se distribuya la leche que está por vencer. "Estamos discutiendo una medida cautelar, que es una medida provisoria, que ellos dicen haber cumplido por haber entregado los alimentos a CONIN, que a mi me parece muy bien que se lo den a alguien", expresó.

La Cámara Federal porteña llevará a cabo este martes una audiencia clave en los tribunales de Comodoro Py en la causa que investiga el escándalo de los alimentos acopiados y no entregados: revisará la cautelar presentada por el Gobierno contra la medida del juez Sebastián Casanello.

Grabois exigió que el Gobierno "defina una política alimentaria"

"Recordemos que el CONIN es una fundación de un señor que decía que el preservativo no servía para combatir el Sida, recordemos que dijeron que tenían 64 centros de distribución y en la causa dicen que lo van a dar a 22, recordemos que decía que no iba a ver intermediarios y finalmente hay intermediarios", remarcó Grabois ante la decisión desde Capital Humano de firmar un convenio con la organización para comenzar el reparto.

Además Grabois aseguró que contó al menos "diez mentiras de esta gente", ya que cuando ocurrió una catástrofe en Bahía Blanca, por el temporal a principio de año, "no hay comida en los depósitos". Mientras que "cuando descubrimos que había comida en los depósitos, bueno era para catástrofes", cuando en los convenios decía que no la podían entregar porque "no lo iban hacer a través de intermediarios". Finalmente cuando "se ven obligados a distribuirla eligen a un intermediario que la única virtud que tiene es que el presidente es amigo de Pettovello".

"Para nosotros es un avance que se entregue los 4 millones de litros de leche que tenían encanutados en los dos depósitos del gobierno nacional", añadió Grabois.