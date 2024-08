Victoria Villarruel rechazó expulsar a Francisco Paoltroni del bloque de senadores libertarios

Paoltroni estaba bajo la lupa del Gobierno tras los cuestionamientos a la candidatura de Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema y abrió un nuevo foco de conflicto en el oficialismo, que se sumó a la salida de Lourdes Arrieta del bloque de Diputados y a la dura interna que tiene como protagonistas al presidente Javier Milei y su hermana Karina con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

comunicado El pedido de los senadores de La Libertad Avanza a Victoria Villarruel.

En tanto, previo a sus críticas a la postulación de Lijo como miembro de la Corte Suprema, el cortocircuito con el senador del oficialismo había abierto un capítulo cuando también cargó contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que le asignaba $100 mil millones a la SIDE, que fue rechazado por la Cámara de Diputados.

"¿Cómo no hay plata para los jubilados y hay plata para la SIDE? ¿Con qué cara miro a un abuelo en Formosa? Voy a la panadería, me agarra un abuelo y me pregunta '¿Va a haber aumento para nosotros?', y yo le digo 'No, no hay plata'. Y para Santiago Caputo hay 100 mil millones de pesos para que los maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones", había expresado Paoltroni en declaraciones radiales.

Por su parte, Villarruel arremetió contra los medios de comunicación que difundieron la noticia. "Al periodismo pautero y mala leche le digo que deje de buscar titulares que dividen y dedíquense a informar sin hacer amarillismo. Presidencia del Senado no decide la expulsión o inclusión de los senadores miembros de los bloques, eso lo hacen los mismos bloques y como no era correcto el pedido presentado por el senador Atauche se le pidió que cumpla con la formalidad de solicitarlo como corresponde", escribió en su cuenta de X (ex-Twitter).