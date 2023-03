Victoria Tolosa Paz: "La pobreza nos duele y nos ocupa, por eso trabajamos todos los días"

“Hay un Estado que ante estos indicadores no los negamos, nos hacemos responsables de esta realidad y trabajamos todos los días para seguir de cerca el ritmo de los salarios y en el caso de los ingresos de las familias vulnerables, toda la batería de políticas públicas para que nunca estén por debajo de la inflación”, señaló la ministra, quien compartió una extensa agenda de trabajo junto al Gobernador Gustavo Bordet y la Vice Gobernadora María Laura Stratta.

Tolosa Paz agregó también que los índices de pobreza difundidos por el INDEC “tiene que ver claramente con el deterioro del ingreso. La Argentina mide pobreza por ingreso y cada vez que hay un proceso inflacionario lamentablemente la pobreza aumenta”.

Ante esta realidad, la ministra de Desarrollo Social de la Nación remarcó que “tenemos que estar atentos y monitorear para aumentar la Tarjeta Alimentar y seguir muy de cerca la Asignación Universal por Hijo que aumenta dos veces por año por Ley, pero también necesitamos ir hacia una ley que nos de seguridad en la cobertura de la alimentación con la Tarjeta Alimentar”.

“Nosotros trabajamos desde el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Economía para que cuando conocemos estos indicadores inmediatamente haya una respuesta integral, pero para terminar con la pobreza este país tiene que terminar de desarrollarse”; dijo Tolosa Paz, para8 luego agregar: “Tenemos que ser capaces de tener niveles de inclusión y fundamentalmente tenemos que ser quienes sigamos trabajando y bregando por erradicar el drama y el flagelo de la inflación”.

Por último, Tolosa Paz expresó que “así como estos números duelen, también es cierto que el empleo en la Argentina sigue creciendo, con lo cual ya no basta con tener trabajo, sino que si no resolvemos la inflación, el trabajo de por sí no es un habilitador a tener ingresos por arriba de la pobreza”.