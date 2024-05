Victoria Tolosa Paz: "Hay una decisión política de ajustar a los jubilados, a los trabajadores y a los más pobres"

La diputada nacional de Unión por la Patria cuestionó el trabajo de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello al advertir que armó “un plan sistemático para no ejecutar las partidas presupuestarias de política alimentaria”. “En cinco meses de gobierno no entregan comida a los comedores comunitarios", denunció.

La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz cuestionó este sábado a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello al señalar que “armó un plan sistemático para no ejecutar las partidas presupuestarias de política alimentaria”. Además advirtió que en el Gobierno “hay una decisión política de ajustar a los jubilados, a los trabajadores y a los más pobres”.

Para la legisladora, Pettovello no cumple con los deberes de funcionaria pública y “confunde sus misiones y funciones como ministra de Capital Humano al frente de cuatro carteras"

En ese sentido la exministra de Desarrollo Social denunció que “en cinco meses de gobierno no entregan comida a los comedores comunitarios, no transfirieron un solo centavo del Servicio Alimentario Escolar en ninguna provincia, no están fondeando el programa UNIR para los niños y niñas wichis en la provincia de Salta , lo que evidencia el plan de ajuste”.

Sandra Pettovello Victoria Tolosa Paz cuestionó la labor de Sandra Pettovello al frente del Ministerio de Capital Humano.

En referencia las denuncias públicas sobre supuestas irregularidades en los comedores sociales, Tolosa Paz entiende que con ello “están pagando los más pobres de la argentina que necesitan de la ayuda social”.

“Si generas una gran cortina de humo tienen piedra libre para ajustar y terminan pagando justos por pecadores. Seamos muy duros con los pecadores pero permitamos que la justicia social siga estando en cada barrio, porque la Argentina cruje de pobreza que se agravó desde que llegó al gobierno Javier Milei”, remarcó en Radio Mitre.

Para luego volver a cuestionar a Pettovello: “No permitamos que se confundan los roles, ella es la ministra de Capital Humano y tiene que rendir cuentas por el incumplimiento de sus funciones y misiones el día que juró. Hay que investigar, pero eso no significa dejar de asistir a quienes necesitan del Estado para poder comer".

Comedores populares: la Justicia intimó a Sandra Pettovello para dar explicaciones

Hay un pedido de la fiscal federal Paloma Ochoa, que tiene a su cargo una causa por la cuál se está investigando a la Ministra de Capital Humano, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de la distribución de los alimentos en comedores comunitarios, a cargo del juzgado de Sebastián Casanello.

La fiscal pidió que la Ministra informe el destino de los recursos que se tiene y cómo se distribuyeron a los comedores. A pesar que reiteradas veces el Gobierno aseguró que no se suspendió la distribución de alimentos: "Se informa que en relación a las prestaciones alimentarias destinadas a comedores y/o merenderos, se sostienen las líneas de acción instrumentadas dentro de la órbita de esta Subsecretaría de Políticas Sociales, las cuales a la fecha están siendo ejecutadas y no han sido interrumpidas".

La Fiscal Ochoa explicó que se tiene que detallar con precisión la cantidad, tipo de alimento entregado, depósito de origen, fecha de repartición y "los comedores/merenderos receptores acompañándose el respaldo documental de aquello que sea informado".