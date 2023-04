Victoria Liascovich: "Es mentira que la juventud está volcada hacia la derecha"

"Es mentira que la juventud está volcada hacia la derecha. Es verdad que Milei pica más en gente joven, pero no significa que toda la juventud sea de derecha", aseguró la joven militante peronista en Peronismo Para Todos. Además advirtió sobre un error del movimiento: "La pregunta es, ¿el grueso de la juventud es de derecha? Absolutamente no. Hay algo que nos estamos equivocando permanentemente, que es llorar arrinconados y decir cómo puede ser que haya más pibes de derecha. Basta de eso y de decir que no hay futuro".