Víctor Hugo Morales: "Lula da Silva es la esperanza de que vuelva la alegría"

"Pensamos en un Brasil integrador, decente, el que incluye, el de Lula, y no el Brasil fascista de Bolsonaro, el país de los empresarios, de los grandes mandamases tipo Donald Trump que ponen el dedo queriendo decidir", anheló.

"Juegan con un escenario violento en caso de que no gane Bolsonaro, pero al mismo tiempo pensamos en la alegría y el festejo, pensamos en la violencia que pueda desatarse, me parece que no será algo excluido si se ratifica lo de las encuestas que Lula es el nuevo Presidente de Brasil. Ellos están armados, van a salir a la calle armados enojados y furiosos y fascistas", afirmó.

Las principales definiciones de Víctor Hugo Morales