Las historias de vida detrás del reclamo por la Ley de Emergencia en Discapacidad: "Javier Milei se burla de nosotros"

" Ellos no pueden pelear, somos nosotros los que tenemos que pelear . Por eso vengo, es la primera vez, tenía que venir para poner mi grano de arena. La preocupación que tenemos todos es por los prestadores, mi hijo se está por quedar sin prestadores. Él tiene once años. Desde que nació que viene con kinesiólogo, terapeuta ocupacional", lamentó un padre presente en la protesta.

"Mi hijo se llama Eber, tiene autismo severo, tiene 17 años. Él asiste a un centro de día en La Paternal, va desde Florencio Varela. Mi obra social me cubre, pero hay niños, adolescentes y adultos que no tienen obra social. La medicación de Eber sale un millón de pesos", relató una mujer.

Por su parte, Débora, mamá de Rocío, una chica con discapacidad, señaló: "No estamos de acuerdo con el veto. No solamente causa dolor en las familias, sino la forma en la que el Presidente nos destrata, como riéndose de que va a vetar sea como sea, es horrible porque no es un tema económico como él dice, sino de desinterés. Las familias con discapacidad no le importamos, tampoco los prestadores ni los transportistas. Esta es una rueda que nos involucra a todos".

"Desde que el Presidente asumió el nomenclador quedó fijo, eso hace que los prestadores no puedan trabajar porque no llegan a cobrar lo mínimo e indispensable, les pagan siempre en forma tardía. Los transportistas no cubren los gastos de nafta, lo que hace que todas las familias estemos endeudadas porque tenemos que sostener nosotros lo que no se puede sostener. Se empezaron a cerrar lugares por no poder pagar los sueldos. Nosotros tenemos que salir a trabajar para sostener a la familia y además solventar los gastos que no está solventando el Estado", añadió.

En tanto, Ángel, un joven con discapacidad y trabajador de la Fundación Vitra, destacó que "este gobierno está atentando a todas las personas con discapacidad, somos una escuela integrada para personas con discapacidad motriz, donde dependen de un medio de transporte para trasladarse". "Al depender de una silla de ruedas, necesitan traslado. Hay quita a los prestadores, a los choferes no se les está pagando, tampoco a los terapistas. Es una falta de respeto, una burla, más de uno vio el discurso que dio, riéndose, 'la vamos a vetar'", cuestionó.

En el programa De Una en C5N, con la conducción de Lucila Trujillo y Rubén Suárez, habló Fernanda, psicóloga y madre de Isabella de 7 años, que tiene una discapacidad. Con un cartel colgado del cuello, la mujer mostró el rostro de la nena, con la leyenda: "No soy un problema para mi familia, soy una persona con derechos".

"Es una ley que necesitamos que los diputados reafirmen. Nunca vivimos una situación como ésta. Están en peligro inminente de cierre de instituciones que alojan a estas personas", detalló la mamá.

Ella es psicóloga, trabaja con otros chicos hace 18 años, primero como acompañante de un niño con discapacidad en una escuela y después en su consultorio: "Es la ley, la desregulación del sistema de salud por completo. Lo que pasó con las obras sociales, con el monotributo, ya que pagamos los impuestos cuando facturamos y nos pagan cada 3 meses". La terapeuta detalló que no es una ley que viene a dar nuevos derechos a las personas con discapacidad sino "a proteger sus derechos".

En cuanto a los discursos de Milei sobre este segmento de la sociedad subrayó: "Me da muchas angustia porque la sociedad tiene mucho odio contra nuestros hijos, y el Presidente es el primero. Lo que más me angustia es que un Presidente considera que ella es mi problema y que no tiene derecho a vivir una vida digna".

"El presidente usa la palabra mogólico como un insulto y hay una parte de la sociedad que lo está replicando. Hay una parte que destila odio y la otra mira para otro lado", apuntó la manifestante.