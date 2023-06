Valdés aclaró sus dichos sobre Jujuy y advirtió: "No se resuelven los problemas metiendo bala"

A aquellas expresiones de Carrió, Valdés aseguró que la intención del peronismo no es reprimir: "El peronismo garantiza la Paz social, vemos al reclamo como legítimo, no se nos ocurre reprimir la petición de Derechos, el Frente de Todos es garantía de paz social".

"No puede ser la violencia la respuesta ante la petición de Derechos. Tengo que aclarar sobre algo que dije hace siete días, yo estoy en la ONU llevando adelante el reclamo por Malvinas. Me preocupa que si gana Juntos por el Cambio se imponga la violencia porque no pueden garantizar la paz social, es lo mismo que dijo antes Carrió", aseveró el diputado.

En diálogo con Radio con Vos, el funcionario repudió la represión del Gobierno de Jujuy, encabezado por Gerardo Morales: "Los argentinos nos tenemos que escuchar más. La política del matonaje no puede ser la solución, ni cuando lo hacen los otros no cuando lo hacen los míos. Si triunfan las tesis que plantean reprimir la protesta social, puede haber más violencia. No se resuelven los problemas metiendo bala, se resuelven escuchando".

Jujuy: Eduardo Valdés pidió dar marcha atrás con la reforma constitucional

En esta línea, el diputado pidió dar marcha atrás con la reforma constitucional en Jujuy. "Sería bueno que Morales suspenda todo, como suspendió dos artículos, y rediscuta todo con los que están en la calle, que son trabajadores, docentes, comunidades originarias", manifestó.

"¿No tendrán argumentos y opiniones válidas sobre la reforma de su constitución provincial? Parece que los que no lo votaron a Morales se quedaron afuera del sistema", apuntó.

En tanto, Valdés remarcó la postura del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner: "La violencia es la consecuencia de la falta de diálogo. Repudio el ataque a la legislatura jujeña, porque parlamento es el lugar del diálogo. Cristina y Alberto son personas de paz y diálogo, siempre han rechazado la violencia como método para dirimir las diferencias".

En este sentido, concluyó que "en el Gobierno hay diferencias de criterios, pero eso no significó que se desgobierne. Este es un buen gobierno que tiene mala onda".