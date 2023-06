Urtubey y Randazzo desmintieron su incorporación a Juntos por el Cambio

"Quiero aclarar una vez más que no formaré parte de Juntos por el Cambio", afirmó Urtubey,

Las aclaraciones de ambos dirigentes se dieron a raíz del debate abierto dentro de la coalición opositora de realizar acuerdos con otros partidos, como el liderado por Juan Schiaretti, tema que será debatido en una reunión de la mesa nacional de JxC el próximo lunes, de cara al próximo 14 de junio cuando se cumple el plazo del cronograma electoral previsto para la inscripción de coaliciones.

"Quiero aclarar una vez más que no formaré parte de Juntos por el Cambio. Lo digo con respeto y con convicción: soy lo que fui toda la vida, un militante peronista que ha tenido el honor de recorrer un largo camino siendo elegido por mi pueblo por lo que soy y por mi pertenencia", publicó Urtubey en su cuenta de Twitter.

Y continuó: "No todos somos lo mismo. Mi mirada surge de la convicción de un peronismo que le sirva a la Argentina. El peronismo que piensa en crecer y no en ajustar, que supera crisis y no las administra".

En esa misma línea, Urtubey señaló: "Digo esto con el mayor respeto a Juntos por el cambio, el mismo respeto que tengo por la gente que me acompaña que prefiere la lucha por una idea a la lucha por un pequeño espacio de poder".

"Deseo lo mejor para otros compañeros que piensen distinto. Como dije, no todos somos iguales ni compartimos el mismo pensamiento", concluyó.

Por su parte, Randazzo -quien integra el Interbloque Federal junto con los diputados nacionales lavagnistas y los cordobeses del espacio que conduce el gobernador Juan Schiaretti- aclaró en el mismo sentido: "No nos incorporamos a otra fuerza política. Somos peronistas y lo vamos a seguir siendo".

"Con Schiaretti venimos trabajando para que todos y todas los que estemos convencidos de que la Argentina debe abandonar la grieta, participemos de una gran PASO", añadió en un hilo de Twitter.

En ese punto, precisó: "Eso no implica incorporarnos a ningún otro partido. No nos incorporamos a otra fuerza política. Somos peronistas y lo vamos a seguir siendo".

No obstante, no cerró la puerta a algún tipo de acuerdo: "Lo que sí implica es un acuerdo programático entre diferentes partidos con un compromiso escrito para que nadie confunda el rumbo nunca más", argumentó.

En ese sentido, consideró: "Necesitamos que todos y todas, más allá de quien gane la elección, comprometernos a cumplir 10 puntos para transformar a la Argentina. El país necesita de radicales, peronistas, socialistas, liberales, hombres y mujeres del PRO y de todos los partidos con compromiso para trabajar en serio en cambiar esta dolorosa realidad".