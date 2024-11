Un rezo ecuménico por la paz en la villa La Cava

Fernanda Miño, vecina hace 50 años de villa La Cava, laica católica, y ex secretaria de Estado Nacional, dio la bienvenida y explicó que "acá necesitamos paz, donde La Cava no es una excepción, siempre fue un lugar complicado para la paz por el avance de muchos males, por ejemplo de la 'economía criminal' diría el Papa Francisco y todo lo que tiene que ver con el avance del narcotráfico, que no nació ahora, que viene hace décadas".

La ex funcionaria nacional, miembro del partido Patria Grande, que gestionó fondos millonarios, a partir de la ley de aporte solidarios a las grandes fortuna, para las obras en los barrios populares, también reivindicó al párroco de La Cava, Lucas Schcolnik, "quien vive en el corazón de La Cava y ha pasado por situaciones de persecución" y también reconoció su charla con el obispo Óscar Ojea quien le dijo estar "haciendo misa en todos los barrios al hablar de Jesús y tratando de transformar la vida de los que menos tienen".

La fotografía del Papa Francisco, en tamaño real, estaba junto a los que tomaron la palabra. Entre los cantos de los pajaritos se escuchó al rabino Damián Karo, quien reconoció que "es un día especial. Estamos motorizando algo concreto, en unirnos para celebrar la vida, hoy sábado para los judios es día sagrado, de guardar, de reunirnos a rezar, en familia, a veces hay actos mucho más sagrados que nuestros templos, que es el rezo con acción, abrazarnos, saludarnos, presentarnos y ni que hablar plantar el olivo, que da frutos, aceitunas, que ojalá nos alimente, y tiene la posibilidad de dar aceite, porque plantar un árbol es resistir, un lugar de vida, para que crezca, esperanza, luz, donde nos reunimos en unidad, tenemos muchos problemas, pero tenemos algunas bendiciones que debemos reconocer los argentinos, acá con el hermano musulmán, cristiano, católico, agnóstico, ateo, unidad y fe con esperanza que aunque nos peguen nos vamos a juntar más porque habrá más comida, más luz, juntos, no en nuestros templos o encerrados en nuestras casas, es compartiendo los lugares comunes".

El día soleado se prestaba para los chicos que se hamacaban muy cerca del acto por la paz. Entonces Alejandro Salomón, laico musulmán chiita, refexionó que "queremos una liberación sin bombas, al poner al ser humano en el centro de la escena, como nos dice el Papa Francisco. Estos crímenes de guerra que vivimos hoy no representan a una comunidad, no representan a un sector, representan a una minoría del neocolonialismo, que está crujiendo, que representan la concentración de la riqueza, pero nosotros nos regocijamos con algo tan distintos, con quien nos dio la vida, y quienes vinieron a apretar a Fernanda Miño sabemos que lo hicieron no por catequista o estar con Francisco es porque ella se metió en la política, tocó el calló, donde duele, se metió en política siendo una mujer de fe. El proverbio islámico nos dice que se puede cambiar lo que viene, el cambio está en nosotros, que Dios los bendiga y recemos por el Papa Francisco".

El Pastor evangélico, Claudio "Pajarito" Cruces, mientras masticaba coca (costumbre que le quedó de vivir en la comunidad wichi del norte argentino) expresó que "nos alegra compartir el camino con quienes procuran contribuir en la construcción de la paz y el bien común. En este testimonio interreligioso reafirmamos que la paz será fruto de la justicia ante un contexto doloroso por la pobreza que genera las políticas de hambre y saqueo del gobierno nacional, que hacen crecer la violencia, el consumo problemático, la inseguridad, entre otros males, en la villa más grande de uno de los municipios más ricos de la provincia de Buenos Aires", cerró el e integrante de la Pastoral Social Evangélica.

Por su lado, el cura villero de La Cava aseguró estar "alegre por la unidad de distintas religiones para pedirle a Dios. Fue Jesús que nos dejó su paz. La vocación común a todos nosotros es darlo todo, a jugarnos la vida" y el secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas, Claudio Albarracín, quien aportó el olivo y pidió replicar "estos actos de fe y paz".

Al finalizar el acto se pasó por la parroquia y en fila ingresaron a la villa hasta la casa del cura, quien iba con su bici playera, muy particular: lleva la imagen de la Virgen de Luján atornillada en el manubrio.