Un psicólogo pidió en el subte no votar a Milei: "Está loco y es peligroso"

El docente y licenciado en Psicología Sergio Zabalza llamó a los pasajeros a que "reflexionen" y apuntó contra Victoria Villarruel. "Creo en la libertad de poder hablar, no en una tiranía", sostuvo.

El psicólogo y docente Sergio Zabalza brindó un discurso en el subte porteño donde pidió a los pasajeros que no voten al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, ya que "está loco y es peligroso" y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, "quiere una tiranía" .

"Queridos pasajeros, soy un laburante como cualquiera de ustedes. Acabo de escuchar que la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza acaba de decir que este país solo se arregla con una tiranía. Quiero simplemente pedirles que reflexionen porque esa persona va a reivindicar a criminales", sostuvo.

"Nos quieren hacer perder todo lo que tenemos, que aunque sea poco podemos vivir respetándonos. Soy psicólogo y sé perfectamente que el candidato de La Libertad Avanza está loco y es peligroso. Y está acompañado por esa persona, que no es loca pero reivindica criminales", agregó Zabalza.

Agregó que "el ajuste que quieren hacer, además de que no va a servir para nada, solo es para beneficio de algunos miserables que están usando a este loco, como por ejemplo Mauricio Macri", en referencia al acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO que impulsó el expresidente.

"Yo creo en la libertad, pero no en la que me quiere vender Milei. Creo en la libertad de poder hablar, no la de la vicepresidenta de Milei que quiere una tiranía. Por favor, les pido que reflexionemos", concluyó.

Un veterano de Malvinas en el subte: "no voten a un partidario de los ingleses"

Un veterano de la guerra de las Islas Malvinas se subió al subte e hizo un emocionante discurso con un mensaje para convencer la sociedad de no votar al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y el video se viralizó en redes sociales.

El pedido del excombatiente, que se presentó con una bandera argentina con la imagen de las islas del Atlántico Sur en sus manos, fue compartido por los usuarios y aplaudido por los pasajeros del transporte público.

El hombre empezó su presentación con "soy uno de esos chicos de Malvinas que jamás olvidaré" y comentó que sirvió en el Regimiento 7 en el Cerro Wireless, en Malvinas.

Lloro. "Los pibes de Malvinas que jamás olvidaré" tuvieron que salir a decir en los trenes y subtes que este pueblo no puede votar a quien glorifica a sus verdugos. Todo muestro amor y respeto. Por ellos y por la democracia votamos este domingo #MassaPresidente2023 pic.twitter.com/5cBMjLjUlZ — Camila Febe Rodríguez (@camilafebe_) November 14, 2023

En su discurso resaltó: "Esta es la medalla que te da el Congreso. Lo único que les pido es que antes de votar el domingo, reflexionen y no voten a un partidario de los ingleses, no voten a quien a admira a Margaret Thatcher, que ordenó la muerte de 323 compañeros, siendo dos de ellos colimbas como yo".

A modo de despedida concluyó: "Patria sí, colonia no".