Un diputado libertario reveló que los legisladores se enteraron del DNU en la cadena nacional

Carlos D'Alessandro criticó a Javier Milei y admitió que le "molestó que no se consulte al Poder Legislativo". También marcó que "el Congreso está para legislar y para discutir cada una de las leyes".

En diálogo con Radio con Vos, D'Alessandro señaló que los legisladores de La Libertad Avanza se enteraron del DNU a través de la cadena nacional que brindó Milei: "No hemos tenido contacto ni con la Jefatura de Gabinete ni con el Ministerio del Interior; así como la población recibió el DNU, lo recibimos los diputados de LLA".

En tal sentido, se refirió a una falta de vínculo y reconoció su malestar: "Tendría que haber habido relación directa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para saber qué íbamos a tratar y cómo íbamos a recibir el DNU en la Cámara de Diputados. Pero no sucedió y me molestó que no se consulte al Poder Legislativo".

"Deberían haberse enviado muchas leyes. Si nosotros dejamos como antecedente que con un DNU podemos cambiar el destino de la Argentina, el día que dejemos el gobierno puede venir alguien y hacer exactamente lo mismo", se lamentó.

En tanto, remarcó el rol del Poder Legislativo en el debate de leyes. "El Congreso está para legislar y para discutir cada una de las leyes", subrayó. También marcó la relevancia de distintos puntos del DNI: "Hay temas muy sensibles donde me gustaría estudiar más. Como la regulación de la medicina prepaga en la inclusión de la obra social y la sociedad anónima de los clubes de fútbol".