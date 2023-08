Tuny Kollmann: "Si el Estado se retira, un diabético va a gastar $78.000 por mes"

Tuny Kollmann en SDTV

"Desde ya que el Estado no te está solucionando las cosas y todo es complicado, pero ojo a este tipo de propuestas. ¿Puede ganar todo esto? Si en Brasil ganó Bolsonaro, puede ganar Milei en Argentina", advirtió el periodista.

Kollmann cuestionó además a aquellos colegas suyos "que lo endiosaron durante mucho tiempo" y ahora se arrepienten.

"A su caballo favorito lo horadó, le hizo un agujero, pero fueron ellos los que lo subieron (a Milei) adonde está porque puteaba al Gobierno. Les servía para eso", consideró.

Por último, hizo una interpretación respecto del resultado de las PASO del domingo 13 de agosto: "Hubo una queja. En lugar de lo que pasó en 2001, que la gente ponía una feta de salame o votaba en blanco, votaron a Milei como una forma de protesta, porque las cosas no funcionan, el sueldo no alcanza y no tenés mucho futuro. La bronca se canalizó por el voto Milei".