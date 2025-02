Tras la expulsión de De los Heros, cuál es el plan del Gobierno para avanzar con la reforma jubilatoria

El desliz del ya extitular de ANSES provocó una nueva salida del Gobierno y el propio Javier Milei debió explicar que no piensa subir la edad jubilatoria en el corto plazo. Pero en la Casa Rosada ya vislumbran los próximos pasos.

"Tenemos que discutir el régimen previsional antes de fin de año. Tal como lo han dejado, está quebrado". Con esas palabras, Mariano de los Heros, el ya exextitular de la ANSES, firmó su acta de defunción laboral . La declaración se interpretó como un anuncio y Javier Milei no dudó y lo eyectó del Gobierno, como a cualquiera que se corre, aunque sea levemente, de los lineamientos del Presidente.

Así, el mandatario debió salir a hacer control de daños. En un año electoral, semejante propuesta suena, de mínima, peligrosa. "La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden", recordó, en tono de advertencia para el resto. "Es un disparate que se tome el atrevimiento de hablar de un tema que no es parte de la agenda y no entender la secuencialidad. Es una falta de respeto. Voló por los aires como correspondía", agregó.