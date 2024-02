Tras el fracaso en el Congreso, el Gobierno advierte: "Vamos a alcanzar los objetivos con o sin ley"

Desde el Gobierno insistieron en apuntar contra los diputados que aprobaron el proyecto de Ley Ómnibus en general pero presentaron reparos en el tratamiento en particular.

"Como es de conocimiento público, la Ley Bases volvió a comisión. Nos llamaron la atención los aplausos cuando esto ocurrió, no entendíamos bien si aplaudían que 6 de cada 10 sean pobres en Argentina, si les causó gracia que un empleador no pueda contratar empleados, no entendimos bien de qué se reían", expresó el portavoz en conferencia de prensa.