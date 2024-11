Tras el fallo de Casación, Cristina Kirchner saludó a la militancia que fue a acompañarla al Instituto Patria

La exvicepresidenta recibió el fallo en la localidad bonaerense de Moreno donde participó junta a la intendenta Mariel Fernández de un encuentro con 400 mujeres promotoras de género del distrito.

Allí se refirió a la condena y expresó que como no le pueden "dar una piña, hacen cosas como las que hicieron hoy en Comodoro Py". "Hay violencia política cuando sos mina, todo te lo hacen 20 veces más difícil. Si por algo me castigan, no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir y no tener razón", manifestó.

En la misma línea, remarcó que "no importa" lo sucedido porque "al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas" esta situación por la que está atravesando, no lo ve como un "sacrificio". "Es casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad. Soy yo la que viene a agradecerles a todas ustedes", concluyó.

Pasado el mediodía, Cristina arribó al Instituto Patria donde saludó a los presentes antes de ingresar. Minutos después, se asomó por el balcón y volvió a saludar y a compartir un momento con la militancia que le dedicaba canciones, mensajes de apoyo y aplausos.