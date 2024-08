Tras denunciar a Alberto Fernández, Fabiola realizó una publicación en sus redes sociales

"A todos, gracias por las muestras de solidaridad, y perdón a los que todavía no han logrado perdonarme, sepan que los entiendo", escribió la exprimera dama en su cuenta de Instagram.

Y continua: "Todo mi reconocimiento y respeto para el personal de seguridad que nos acompañó hasta el día de hoy, son grandes personas, han sido muy importantes para mi hijo y para mí".

El mensaje concluye con un agradecimiento a la doctora Mariana Gallego, quien la representa legalmente en la causa, por "su generosidad, paciencia y humanidad". En los comentarios, Yañez recibió muchos mensajes de apoyo.

Fabiola Yañez: "Tengo miedo"

En la entrevista que le concedió a Infobae el sábado, Yáñez aseguró temer por su seguridad y dijo ser víctima de hostigamiento por parte de su expareja Alberto Fernández.

"Tengo que resguardarme, tengo miedo", afirmó Yáñez. El juez argentino que lleva el caso, Julián Ercolini, dispuso reforzar la custodia que resguarda a la ex primera dama en Madrid donde reside con su hijo de dos años, fruto de su relación de más de una década con el expresidente.

"Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar", dijo Yáñez refiriéndose a Fernández.

Se trata de la primera entrevista que brinda la experiodista de 43 años desde que presentó una denuncia contra Fernández por violencia de género tras salir a la luz fotografías que la muestran con golpes y hematomas en un brazo y en el rostro.

"Hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara", relató, al tiempo que solicitó que la justicia lo investigue. "Deberá investigar la justicia porque yo no sé por qué sucedió", apuntó.

"Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo", dijo Yáñez sobre un video que se hizo público días atrás en el que se escucha la voz supuestamente de Fernández, cuya imagen no se ve, mientras bromea con una joven periodista de espectáculos que bebe y ríe en el despacho presidencial.

Yáñez también aseguró que sufrió "acoso telefónico y terrorismo psicológico" de parte del exmandatario y que no recibió ayuda pese a que "muchas personas" sabían de la supuesta situación de violencia en la pareja mientras ambos convivían en la residencia presidencial de Buenos Aires.