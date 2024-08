Tolosa Paz reconoció estar "avergonzada" tras la denuncia de Fabiola Yañez, pero pidió "que sentencie la Justicia"

La diputada de Unión por la Patria tomó distancia y buscó desmarcarse de la etiqueta de "albertista", categoría que, "políticamente, no existió nunca, no me reconozco como tal" .

"Hubo muchos días de silencio desde la denuncia, yo elegí el silencio para tener prudencia, es la palabra que me sale, porque justamente no estuve lejos de ellos, tuve la posibilidad de conocerlos y compartir momentos, sentí la enorme necesidad de ser muy prudente ante la enorme sorpresa por la denuncia", expresó en diálogo con Radio Con Vos.

"Quienes los conocimos quedamos congelados y muy tomados por el dolor de lo que significa ver a una pareja que termina en estas condiciones. Primero, mi solidaridad con quien es víctima de violencia de género. Quien es denunciado, como siempre, tiene que demostrar su inocencia en la Justicia", planteó.

Victoria Tolosa Paz Diputados Redes oficiales

Tolosa Paz remarcó que "todo el mundo quiere que quienes estuvimos cerca tomemos una posición, porque es una voz que tiene más peso". "No agrega nada lo que crea yo sobre este tremendo hecho. Pero toda la sociedad necesita ver que la Justicia investigue. Porque si no, condenaríamos primero mediáticamente, con los elementos que tenemos a la vista, que son tremendos, pero la sentencia de verdad está a cargo de la Justicia", señaló.

"Entiendo que a todos nos piden explicaciones y que nos pongamos a ser analistas de situaciones que a simple vista son para que todos nos horroricemos y tomemos rápidamente partido. Todos los condimentos que le han puesto a esto, que tienen que ver con la falta de ética, los videos y las situaciones que se fueron conociendo en las últimas horas, a mí me avergüenzan. No me meto en la vida privada de personas, pero creo que en los ámbitos laborales, las imágenes que hemos visto claramente son para repudiar", subrayó

Además, consideró que "hubo situaciones de lo que llamamos carancheo político, de periodistas, opositores, voces que se alzaron a juzgar y a poner sal, pimienta y de todo a situaciones en las que la templanza habría sido la mejor consejera. Eso tuvo una cuota de cuentas pendientes, donde es fácil salir a caranchear"

"Siento una enorme tristeza. Quiero separar la investigación de la denuncia de corrupción de los seguros, que tiene que avanzar y no me toca en lo personal. Creo que Alberto Fernández llevó una gestión donde me cuesta verlo en ese rol. En su vida privada, que deja de serlo cuando hay filmaciones en su despacho presidencial, me generan una enorme angustia y tristeza, porque tiene que haber una conducta de quien conduce los destinos del país, fundamentalmente en sus ámbitos de trabajo. Para mí es grave, gravísimo. Y creo que él es responsable ahí", manifestó.

Alberto Fernández - Victoria Tolosa Paz Victoria Tolosa Paz en una de las reuniones del Gabinete de Alberto Fernández.

"Cada cosa que aparezca construirá en mí una mayor tristeza. Nos perdimos una gran oportunidad después del gobierno de Macri. Había cuatro años con una gran cantidad cosas para resaltar y termina hecho añicos un movimiento que nos va a costar recomponer ante la sociedad. Si esto hicimos cuando gobernamos, desde el primer magistrado, la sensación es horrible", lamentó.

En cuanto a la amistad de su marido, Pepe Albistur, con el exmandatario, indicó que la relación data "de hace 25 años", y enfatizó que "él es quien le presta o le alquila el departamento, aunque siempre dicen que soy yo".

"Mi marido jamás avalaría ni aprobaría una amistad con un hombre violento. Mi relación con Alberto es a través de Pepe. En los momentos que compartimos nunca vimos nada que nos impactara o que permitiera ver este final. No tengo vínculo cotidiano con Alberto. Sé que mi marido y sus amigos históricos han hecho de soporte emocional ante este drama, pero creo que la peor parte en términos de esa situación pasó el fin de semana", expresó.

"Para quienes estamos cerca, los queremos y compartimos momentos es mucho más doloroso que para el resto, por eso nos cuesta salir con el dedo acusador y la vara, porque en el medio se juega el cariño, los tiempos compartidos y lo que vivimos con los dos. Permítannos tener prudencia, por ellos, por Francisco", concluyó Tolosa Paz.