Tetaz: "El votante de Juntos por el Cambio, con la nariz tapada, elegirá al menos malo"

En diálogo con Radio La Red, Tetaz expuso la postura de los electores de Juntos por el Cambio en la segunda vuelta: "Hay una angustia muy grande del votante nuestro porque sabe que las dos alternativas son malas. Probablemente al final, con la nariz tapada, termine eligiendo por Guatemala para no elegir 'guatepeor'".

En tanto, agregó que los dirigentes de Juntos por el Cambio no cuentan con un "mandato en el proceso electoral" para expresarle al votante por quién optar en el balotaje: "No podemos decirle a la gente lo que tiene que hacer. Cada uno en su íntima convicción va a hacer lo que le parezca menos malo".

Luego, reconoció la responsabilidad de esa coalición sobre no haber dado "el debate en la previa" de la elección frente a la posibilidad de que el próximo presidente se defina en un balotaje: "Ese debate no se dio y muchos de nuestros votantes son anti-Massa y anti-Milei. Por eso no podemos apoyar a ningún candidato".

Por otro lado, marcó que el acuerdo de Milei con la excandidata presidencial Patricia Bullrich y el exmandatario Mauricio Macri "lastimó una regla de decisión" en la coalición, que se trata de "primero ponernos de acuerdo y no salir cada uno por la suya".

"Nosotros perdimos nuestra identidad. Éramos Juntos por el Cambio pero no nos mostrábamos juntos ante la sociedad. Nos pedían que no nos peleáramos más porque lo que le pasaba a la Argentina era lo suficientemente dramático para buscar una salida de evitar la interna permanente. A nosotros nos consumió la interna", admitió.

También señaló que "hay gente" de Juntos por el Cambio "que va a participar" de un eventual gobierno de Milei, aunque advirtió: "Nosotros no vamos a participar ni del de Milei ni del de Massa, Ahora, si alguno participa, entonces no participa de Juntos por el Cambio".