Avelluto pidió que Bullrich "deje la presidencia del PRO" luego del acuerdo con Milei

La derrota de JxC para no alcanzar los votos pertinentes y así estar entre los candidatos para la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de noviembre entre el líder de La Libertad Avanza y el candidato de Unidos por la Patria, Sergio Massa, agigantó la crisis en la fuerza política creada por Macri.

Por otra parte, acusó a la exministra de Seguridad de “no saber contener” los votos de JxC que obtuvo su rival de la interna Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones primarias. “Patricia no fue una gran candidata para captar nuevos votos ni retener los que ya había”, fue contundente con su respuesta en diálogo con Radio La Red.

En ese sentido, dejando en claro que está en contra de apoyar al libertario, Avelluto consideró que “Patricia debería dejar la presidencia del PRO”. “Creo que el PRO está en un proceso de reconfiguración. Tampoco se cuán importante es ser presidente del PRO teniendo en cuenta que apoya esta decisión de apoyar a Mieli y hay gente, como en mi casa que nos oponemos a eso”, remarcó.

“Creo que el PRO actual, con las decisiones que se tomaron en los últimos días, no representan el espíritu del PRO al cual yo me sumé hace 10 años”, aseguró.

Nicolás Massot cruzó fuerte a Bullrich y Macri tras el acuerdo con Milei

Otro de los que se mostró en contra de la decisión que tomó la excandidata a presidenta del Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, su vice, Luis Petri, fue el diputado nacional electo de Juntos por el Cambio, Nicolás Massot.

Para el legislador, la decisión fue “a puertas cerradas” entre el expresidente, Mauricio Macri, Bullrich y el aspirante de La Libertad Avanza Javier Milei y dejó en claro que se está “rifando la coherencia” de Juntos por el Cambio.

Además, el dirigente que formó parte del comando de campaña de Bullrich denunció “incoherencias” dentro de su espacio y respondió a las críticas de quienes hablan de “neutralidad” ante el escenario de balotaje con el postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa.

“A mí no me basta con un cambio, eso es solo alternancia. No existe el argumento de que hasta ayer eran locos, extremistas y de malas ideas y hoy son el único camino posible para el cambio y para vencer al kirchnerismo”, afirmó Massot en diálogo con el periodista Iván Schargrodsky en Radio Con Vos.