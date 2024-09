Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal cruzaron fuerte a Lourdes Arrieta: "Sos diputada, tenés que saber quién es Astiz"

Además, Arrieta agregó: "Espero que no se tome represalias hacia mi persona, con respecto a todo lo que se difundió en esta comisión y a lo que expuse". Enseguida, Lospennato respondió: "Le hice la aclaración porque su nota denota un desconocimiento absoluto de cuál era el ejercicio del derecho a ser oídos en esta comisión, con referencias a defensa en juicio, y cuestiones que no correspondan".

Allí, fue Vidal quien interrumpió la discusión y cruzó a Arrieta por no conocer a Alfredo Astiz, genocida de la última dictadura militar argentina a quien visitó la diputada en Ezeiza, y la chicaneó de "desconocer el reglamento".

"No he faltado el respeto en absoluto, solo he hecho una aclaración sobre este plenario. Usted no está siendo juzgada en este plenario. No tenemos competencia para realizar esa acción", concluyó Lospennato, presidente de la comisión, en el final de la sesión.

Los diputados libertarios que visitaron genocidas en Ezeiza pegaron el faltazo a la sesión de comisión que discute sobre su futuro

Con excepción de Lourdes Arrieta, los diputados de La Libertad Avanza que visitaron a genocidas en la cárcel de Ezeiza se ausentaron este martes a la reunión de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento; y Asuntos Constitucionales de la Cámara de baja que buscaba analizar la conducta de los legisladores en cuestión.

Se trata de Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci quienes junto a Arrieta en julio visitaron a los represores condenados Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario Marcote, Miguel Angel Britos y Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo).

En la última reunión de comisión se había resuelto enviar una invitación a los seis legisladores que visitaron el penal para que puedan realizar un descargo y, en caso de querer hacerlo, responder preguntas. La cita no era obligatoria y el faltazo de los cinco se podía prever en la Cámara de Diputados. Sólo Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci participaron de algunas de las reuniones que tratan este tema.