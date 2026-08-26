26 de agosto de 2026 Inicio
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Ranking de morosidad: Argentina es el país de América Latina con más créditos impagos

Las cifras se desprenden del último reporte de la Federación Latinoamericana de Bancos, que analizó los datos sobre la mora en los préstamos en el sector privado correspondientes al primer trimestre del año. Además, sigue exponiendo el ratio crédito/PBI más bajo de la región.

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Ranking de morosidad: Argentina es el país de América Latina con más créditos impagos

Un estudio realizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) reveló que Argentina lidera el ranking de morosidad en Latinoamérica. Con un 7,3% del total de créditos impagos, el país triplica con holgura el promedio regional del 2,78% de la cartera en situación irregular.

Caputo anunció que se licitarán $2 billones de ese fondo para otorgar a los bancos fondeo de largo plazo y ampliar el acceso a préstamos para vivienda.
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Otro dato preocupante referido al financiamiento detalla que Argentina se encuentra en el último puesto del ranking: el ratio crédito/PBI se situó en un 14,3%, el más bajo de los 16 países evaluados, muy lejos de la media regional del 47,3%.

A nivel regional, la irregularidad viene creciendo, según expuso Felaban: “La cartera vencida del sistema bancario latinoamericano reforzó su tendencia alcista y cerró en marzo de 2026 con un saldo cercano a USD 104.621 millones, registro 10% superior a aquél de diciembre de 2025 y 44% por encima del registrado un año atrás".

"A pesar de lo anterior, el indicador agregado de morosidad aumentó hasta 2,78% en marzo de 2026 versus 2,51% un año atrás. Nuevamente, los niveles de morosidad más altos se registraron en Argentina, Brasil y Colombia (7.3%, 4.3% y 3.7%, respectivamente), mientras que los más bajo se observaron en República Dominicana, El Salvador y Uruguay (1.1%, 1.4% y 1.7%, respectivamente)", agregaron.

Qué es el ratio crédito/PBI

Se trata de un un indicador económico que mide el tamaño del mercado de crédito de un país en relación con el tamaño de su economía. Su cálculo se hace mediante la división del total de los préstamos otorgados por el sistema financiero al sector privado entre el Producto Bruto Interno (PBI).

En concreto, es un fiel reflejo de qué tan fácil es sacar un préstamo en un país para comprar una casa, financiar una empresa o pagar con tarjeta de crédito.

El informe sobre la morosidad en América Latina

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