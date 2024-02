Sergio Ziliotto acusó al Gobierno de "querer tener de rodillas a las provincias" tras la quita de subsidios al transporte

En tal sentido, destacó que "hay un ataque al federalismo por parte del Gobierno nacional y la eliminación del fondo compensador del transporte es una muestra más de esto".

En tanto, alertó sobre la situación del interior del país. "Se irá a un achicamiento de las finanzas de las provincias y de su gente, porque todo lo que se coparticipa está perdiendo frente a la inflación mientras que crece lo que recauda la Nación y no se coparticipa, por lo que hay un impacto económico positivo para la Nación en desmedro de las provincias", marcó.

También anticipó que "no solo no enviarán esos recursos del transporte, sino que ya no están llegando los recursos para las obras públicas ni los del fondo de incentivo docente".

Ziliotto, además, no descartó que se presente una acción judicial ante la Corte Suprema al asegurar que "los gobernadores debemos bregar por los recursos de nuestra provincia y nuestra población y no creo que ninguno deje de hacerlo por cuestiones políticas".

Maximiliano Pullaro: "Otra vez nos dejan solos"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, criticó que el Gobierno elimine el Fondo Compensador al Interior para los colectivos del interior del país, que implicará un aumento tarifario o mayores aportes de las provincias a ese servicio. "Otra vez nos dejan solos", lamentó, aunque remarcó que a pesar del anuncio del Ministerio de Economía, se va "a mantener el subsidio" en la provincia.

Desde la ciudad de San Javier, Pullaro cargó contra el Gobierno por el anuncio de la reducción de subsidios a empresas de transporte público y expuso su malestar: "Otra vez nos dejan solos". En tal sentido, advirtió que "a la provincia de Santa Fe siempre la discriminaron" con respecto a subsidios pero afirmó que lograrán "readecuar las tarifas y salir adelante".

En tanto, el gobernador santafesino prometió que se sostendrán los subsidios sobre el transporte: "Nosotros vamos a mantener el subsidio que tiene la provincia de Santa Fe con el transporte, que es alrededor de 2.000 millones, y lo vamos a actualizar porque claramente los costos de vida han aumentado en toda la provincia. Pero no nos podemos hacer cargo de lo que Nación no manda. Nos han dejado la provincia con un déficit muy pero muy grande".