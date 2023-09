Sergio Massa: "Si hay funcionarios que no andan echémoslos, pero no hagamos volver a Argentina al pasado"

Luego de haber presentado una batería de medidas económicas para aliviar los efectos de la devaluación , Sergio Massa inauguró un paso bajo a nivel en San Vicente junto al ministro de Transporte Diego Giuliano y Axel Kicillof. Allí brindó un duro discurso de cara a las Elecciones Generales de octubre y manifestó: "Si hay funcionarios que no andan echémoslos, pero no hagamos volver a Argentina al pasado".

En la misma línea, Massa enumeró las propuestas de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, enfocándose en las de "privatizar transporte y eliminar la sube", y también en la polémica de las políticas económicas en las que se embanderan ambos espacios. "Unos plantean dolarización así sin más y otros una dolarización cobarde", remarcó.

El candidato presidencial aprovechó para diferenciar el proyecto de país que ofrece el oficialismo y subrayó: "Todos sabemos que la mejor forma de hacer crecer a nuestra patria es a partir de tener nuestra moneda fuerte y no depender de nadie. No queremos seguir siendo mendigos del mundo ni vivir prestado. Queremos vivir sobre el esfuerzo y el desarrollo de nuestra patria".

massa san vicente 2.jpg

En una suerte de comparación, volvió a polarizar su discurso contra sus principales competidores en el derrotero electoral, Patricia Bullrich y Javier Milei, y mencionó: "Ellos plantean cerrar la obra pública, nosotros hacer más viaductos; ellos planean entregar nuestra moneda y transformarnos en un lugar sin destino de desarrollo porque no va a tener moneda propia, nosotros planteamos vender trabajo al mundo para tener moneda propia, para generar empleo y desarrollo".

Para concluir, bajó el tono y, en una especie de autocrítica, manifestó: "Sabemos que muchos de los vecinos del conurbano y de nuestro país sienten la frustración, que a lo mejor la crisis y el fracaso de algunas políticas o la falta de respuesta en otras genera la sensación del sabor amargo".

Por eso, Sergio Massa se mostró inflexible y expresó: "No se resuelve volviendo para atrás, para atrás está la violencia, está el dolor, la pérdida de puestos de trabajo y de poder adquisitivo. Nuestro camino es para adelante. Si hay funcionarios que no andan, echémoslo; y si las políticas no funcionan, cambiémoslas. Sigamos trabajando juntos".

Massa ante industriales: "Sabemos que en la dolarización la moneda más fuerte se come a la más débil"

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa expuso en el acto central por el Día de la Industria y afirmó que "se habla de dolarización, pero sabemos que en la dolarización, o en la dolarización cobarde, que es que circulen las dos monedas, la moneda más fuerte se come a la más débil". Y puso como ejemplo que "lo vivimos con el patacón y el lecop".

Massa se refirió a las consecuencias de "entregar nuestra moneda", y aseguró que actualmente las empresas tienen disponible crédito a tasa negativa porque desde el Gobierno "creemos en el rol del Estado invirtiendo en política pública". "Los que plantean abandonar nuestra moneda plantean poner la bandera de otro país en la puerta del Banco Central", agregó.

"Entregar nuestra moneda no solamente es energía en dólares, no solamente es tasa de interés positiva; hoy tenemos 2 billones disponibles en crédito a tasa de interés negativa para la política industrial, hoy nuestras empresas tienen disponible la mitad de tasa de interés porque creemos en el rol del Estado invirtiendo en política pública", agregó en el acto central por el Dia de la Industria que se desarrolló en Paraná, Entre Ríos.

sergio massa dia de la industria Télam

Massa participó del acto central por el Dia de la Industria que se desarrolla en Paraná, Entre Ríos

Por otra parte, Massa cuestionó la dolarización y el bimonetarismo, las propuestas que, en materia económica, impulsan candidatos presidenciales de la oposición.

"Cuando se habla de dolarización, o de dolarización cobarde, que es que circulen las dos monedas pero todos sabemos que la más fuerte se come a la más débil, lo vivimos con el patacón y el lecop", planteó.

Y añadió: "Lo que termina pasando es que los costos, los salarios, las tasas, los impuestos, destruyen los procesos industriales, porque como no sos emisor de tu moneda, no definís la tasa de interés. Y como tenés que pedir prestada esa moneda, siempre estás por arriba de la tasa promedio internacional".

"La Argentina "arrancó el año pensando que iba a comprar por u$s100.000 millones y vender por u$s100.000. Esa era nuestra planificación. Pero nos tocó vivir la peor sequía de la historia", graficó.

"Los que creen que en la Argentina tiene que haber un proceso industrial, tienen que apostar a recuperar el valor de nuestra moneda, vendiendo más de lo que compramos", enfatizó.

Por otra parte, el ministro estimó que para 2024 la Argentina estará en condiciones de "recuperar su libertad desde el punto de vista de la cuenta comercial" y también de "avanzar en reformas de simplificación tributaria".

Dijo además que se tomó la decisión de liberar todas las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) para las importaciones de pymes industriales, debido a que "agosto fue un mes de acumulación de reservas y tenemos la capacidad para ir pagando".

"Hemos tomado la decisión de liberar para todas las pymes industriales de la Argentina todas las SIRA que estaban pendientes para garantizar los empleos; agosto fue un mes de acumulación de reservas y tenemos la capacidad para ir pagando, la decisión se tomó junto con otras medidas que tomamos estos días y que tienen por objetivo cuidar sobre todo a nuestras pymes", afirmó.

Sobre el final de su exposición, el ministro de Economía recordó que hace un año se intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se solidarizó con la expresidenta y pidió que "se haga justicia" y señaló que el año pasado "no hubo festejo porque hubo un intento de magnicidio en la Argentina", que sucedió "en el marco de una crisis que tenía además una corrida financiera, una huida de un ministro y una crisis económica".

En ese marco, Massa expresó: "Mi solidaridad y pedido de justicia de ese hecho para la Vicepresidenta". "Ese hecho de alguna manera nos obligó a todos, desde nuestros roles, a navegar esa crisis en un marco de intento de magnicidio", cerró.