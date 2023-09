Sergio Massa: "Quieren eliminar los beneficios a los laburantes"

El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, defendió la importancia de la obra pública y criticó a quienes quieren "tacharla" durante un acto de entrega de viviendas este jueves en La Rioja. "No eliminan la presencia del Estado: eliminan los beneficios a los laburantes", aseguró.

"Estamos en un momento muy particular de la Argentina. Cuando hablan de tachar la obra pública, de lo que hablan es de tachar 238.000 cascos amarillos de trabajadores de la UOCRA que hoy son consecuencia de la inversión pública", señaló el ministro de Economía.

Massa también cuestionó las propuestas de la oposición para arancelar la educación pública, eliminar el sistema de subsidios a la energía y recortar la coparticipación. "No eliminan la presencia del Estado: eliminan los beneficios del Estado a los laburantes, a los jubilados, a los trabajadores", sostuvo.

"Eliminan la inversión para incorporar al norte argentino. Cuando les dicen: 'No más coparticipación, no más inversión en infraestructura, no más universidades', los están empujando fuera de la Argentina", remarcó.

El ministro finalizó su discurso con una invitación a "defender" la industria nacional. "No somos un país de mierda, como andan diciendo ellos. Somos un país de trabajo, producción y educación", concluyó.

El acto de entrega de 500 viviendas se realizó este mediodía en el barrio Los Colorados, en las afueras de la capital provincial. Participaron el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.