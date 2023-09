Sergio Massa anunció un refuerzo para los trabajadores informales: recibirán $94 mil en dos cuotas

Los beneficiarios serán aquellos ciudadanos que no fueron alcanzados por ninguna de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, tras la devaluación del 22% del peso, que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 14 de agosto.

"Hemos tomado la decisión de apoyar y reforzar sus ingresos con dos canastas básicas de 47 mil pesos para octubre y noviembre. Se tramitará desde el miércoles a través de ANSES", aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

El funcionario explicó que el dinero surgirá de la percepción anticipada de Ganancias: "A los efectos de que esta medida no afecte a las cuentas públicas, hemos tomado la decisión de cobrar un anticipo extraordinario de Ganancias a los grandes ganadores de la devaluación del FMI: bancos, compañías financieras y seguros, que serán notificados por AFIP".

En la misma línea, Massa expuso que la intención de esta iniciativa es "llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y cuidar el ingreso de todas y todos los argentinos". Luego de haber implementado una serie de medidas para recuperar el poder adquisitivo de la sociedad, como la eliminación de Ganancias desde octubre y la devaluación del 21% del IVA, y el aumento a los jubilados y pensionados, entre otras.

Quiénes podrán acceder al refuerzo a trabajadores informales

Para acceder a este refuerzo, las personas no deberán tener:

Trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares).





Jubilación o pensión.





AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar.





Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo).





Prestación por desempleo.

ANSES realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes.

Cómo tramitar el refuerzo para los trabajadores informales

La titular de la ANSES, Fernanda Raverta, brindó detalles sobre la manera en la que los beneficiarios de la iniciativa deberán registrase en el sitio web del organismo: "A partir del miércoles a las 14 va a estar abierta la inscripción por internet en la página de ANSES. Se necesita contar con Clave de la Seguridad Social, con una cuenta bancaria a tu nombre, que si no la tenés, el banco la va a tramitar”.

En la misma línea, la funcionaria aclaró: "Con este refuerzo vamos a llegar a aquellos hombres y mujeres que tienen más de 18 años, menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación o asistencia del Estado y que no tienen trabajo formal. Por eso decimos que este refuerzo es para aquellos hombres y mujeres de la Argentina que hasta ahora no habían sido alcanzados por otras medidas”.